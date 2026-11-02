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Alors que Gallimard prévoit de soumettre les manuscrits à un détecteur d’IA dès 2027, Robert Laffont défend une autre approche. Son directeur général, Frédéric Martin, accompagne Les Touches fantômes, roman de Sébastien Bailly dont le premier jet a été généré avec Claude, puis profondément retravaillé. Annoncé pour février 2027, le livre revendiquera ouvertement cette méthode de création.

Et si le grand méchant loup était surtout la victime de la comptine ? Dans Promenons-nous dans les bois, les enfants l’interpellent sans relâche, surveillent sa tenue et prennent la fuite lorsqu’il apparaît. Aucun blessé, mais un canidé privé d’intimité, contraint d’assurer gratuitement le spectacle. Une relecture réjouissante qui transforme l’innocente chanson en affaire d’exploitation.

Une édition française de La Civilité puérile d’Érasme, imprimée à Lyon en 1609 et longtemps considérée comme perdue, a rejoint la Bibliothèque de Rotterdam. Ce petit manuel enseigne aux enfants les bonnes manières, de l’hygiène aux usages de table. Un ouvrage aux caractères typographiques singuliers, dont la redécouverte pourrait aussi éclairer le parcours d’un exemplaire vendu à Paris en 2025.

Au Royaume-Uni, les livres de mots croisés, quiz et énigmes connaissent un essor spectaculaire. En 2025, les ouvrages de culture générale et de quiz ont vu leur chiffre d’affaires progresser de 24 %, tandis que les ventes de livres d’énigmes ont augmenté de 91 % en volume depuis 2019. Dans un marché de la non-fiction en recul, cette réussite pourrait traduire une envie de loisirs loin des écrans.

Soupçonnés d’abuser des rebondissements, cinq romans passent un contrôle antidopage fictif. Sang capable de créer des doubles meurtriers, maison marchant sur des pattes de poulet, passions amoureuses incontrôlables : leurs performances inquiètent une commission imaginaire. Une chronique facétieuse qui détourne les protocoles sportifs pour saluer l’inventivité et les excès de la fiction.

Discuter avec Gustave Flaubert pourrait devenir possible grâce à Flaubot, un projet d’intelligence artificielle porté par le chercheur Alexandre Gefen. Alimenté par les œuvres, carnets et quelque 4 500 lettres de l’écrivain, l’outil entend proposer des réponses vérifiables à partir des archives de Gallica. Son développement nécessite encore 80 000 € et des garanties contre les propos inventés.

Après trente-quatre ans de fidélité à Albin Michel, Amélie Nothomb envisagerait de rejoindre Gallimard. À l’origine de cette possible rupture, le licenciement de Florence Godfernaux, attachée de presse et proche de l’autrice depuis trois décennies. Aucun transfert n’est encore officiellement confirmé. L’affaire intervient alors que le groupe Madrigall est assuré de remporter le prix Goncourt 2026.