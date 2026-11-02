Promenons-nous dans les bois : qui veut la culotte du pas si méchant loup ?
L’automne est propice aux promenades en forêt, et nous n’avons pas eu le coeur d’en priver notre fille. Couleurs, feuilles éparses, senteurs boisées et humides… mais surtout ce “lou-lou” qu’elle adresse aux arbres, comme pour rassurer ce personnage mal-aimé. Elle a découvert que le grand méchant loup n'est peut-être pas celui qu'on croit. Et les enfants ont beaucoup de choses à se reprocher.
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