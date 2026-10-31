Manuscrits jamais livrés : quand auteurs et éditeurs règlent leurs comptes
Exclusif - 47.000 € à rembourser pour un ouvrage jamais livré : pour cette autrice, la douloureuse fut amère. Un certain Éric Z. s’en sortit bien mieux : deux ans après la date butoir, toujours pas de manuscrit, mais 30.000 € d’avance jamais rendus. Récemment, Flammarion a fait condamner un écrivain à restituer près de 5000 € pour un manuscrit jamais remis. Trois contrats qui déraillent, trois additions avec un point commun : quand l’édition règle ses comptes, qui passe à la caisse ? Enquête sur ces histoires de livres qui finissent au tribunal.