Newsletters

47.000 € à rembourser pour un ouvrage jamais livré : pour cette autrice, l’addition fut salée. Un certain Éric Z. a connu un tout autre sort : deux ans après la date butoir, toujours pas de manuscrit, mais 30.000 € d’avance conservés. Plus récemment, Flammarion a obtenu la condamnation d’un écrivain à restituer près de 5000 € pour un manuscrit jamais remis. Trois contrats qui déraillent, trois additions bien différentes : quand l’édition règle ses comptes, qui passe à la caisse ? Enquête sur ces histoires de livres qui finissent devant les tribunaux.

La bataille au sommet des meilleures ventes connaît un nouveau rebondissement. Du 19 au 25 octobre 2026, Gaston, tome 23 : Des boum et des paf, de Trondheim et Delaf (Dupuis), s’empare de la première place avec 42.591 exemplaires écoulés. Sarah Knafo conserve la deuxième position, devant Freida McFadden. Avec quatre bandes dessinées dans le top 10, le neuvième art s’impose cette semaine, tandis que le marché du livre progresse de 8 % en volume.

Thélyson Orélien écarté, Jean-Paul Enthoven maintenu : la dernière sélection du Renaudot fait réagir Frédéric Schiffter. Après avoir dénoncé des emprunts à deux de ses ouvrages dans le Dictionnaire amoureux du bonheur, le philosophe adresse au jury une lettre ouverte chargée d’ironie. Interrogé par ActuaLitté, il revient sur les silences du jury, les corrections annoncées et ce qu’il considère comme les complaisances du milieu littéraire.

Le livre conserve sa place de premier bien culturel réservé par les jeunes bénéficiaires du pass Culture. C’est ce que révèle une nouvelle étude consacrée à une cohorte dont les crédits pouvaient être utilisés jusqu’en mai 2026. Mais si la lecture reste largement plébiscitée, le cinéma et les concerts lui font désormais une concurrence plus directe.