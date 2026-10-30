Chez Gallimard, Jules Verne fait le tour du monde en Quarto-vingt erreurs
Voilà 20 ans, pirater des livres était aussi élégant que de se curer le nez d'un index appliqué : personne n’aime être vu quand on s'y emploie. Question : pourquoi s’y adonner publiquement ? Eh bien... Aujourd’hui, la même image s’appliquerait aux usages de l’IA : anti, pro, sceptiques et antiseptiques (blague !) s’écharpent sur le pourquoi du comment de qui pourrait ou non, et dans quelles positions. Alors Gallimard, IA ou pas IA ?