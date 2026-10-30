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Il y a vingt ans, pirater des livres avait l’élégance d’un doigt dans le nez : mieux valait ne pas se faire surprendre en pleine opération. Aujourd’hui, c’est l’intelligence artificielle qui provoque les contorsions. Partisans, opposants, sceptiques et même antiseptiques (pardon pour celle-là) s’écharpent sur les usages, les limites et les pratiques plus ou moins assumées. Chez Gallimard, une couverture relance la question : IA ou pas IA ?

Le Grand Prix du roman de l’Académie française 2026 a été attribué, ce jeudi 29 octobre, à Sébastien Lapaque pour Le Rappel des oiseaux (Actes Sud). Au terme de trois tours de scrutin, l’écrivain l’a emporté d’une seule voix face à Yannick Haenel, tandis que Marie Petitcuénot terminait troisième. Une victoire sur le fil pour cette distinction dotée de 10.000 €.

Le SoBD ajoute une dimension commerciale à son ouverture internationale. Pour sa 16e édition, le salon parisien inaugurera, le 4 décembre, un marché des droits réunissant des professionnels de cinq territoires étrangers. L’objectif : faciliter la publication de leurs bandes dessinées en France, mais aussi dégager de nouvelles recettes, alors que les financements culturels se réduisent.

Couronné par le prix Goncourt 2024, Houris (Gallimard) continue de susciter la controverse en Algérie. Kamel Daoud et son ex-compagne, Aïcha Dahdouh, sont visés par une procédure judiciaire pour « violation du secret médical ». Le délibéré, attendu ce mardi 27 octobre, a finalement été reporté, quelques jours après une prise de parole publique de cette dernière.