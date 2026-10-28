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Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit de nouvelles économies dans les dépenses de l’État, avec des baisses de crédits pour la plupart des ministères. Celui de la Culture n’est pas épargné, après les coupes déjà réalisées en 2026. Face à cette situation, une soixantaine d’organisations du livre et de la lecture ont signé un plaidoyer commun, appelant le gouvernement à revoir ses arbitrages budgétaires. Nous reproduisons leur texte dans son intégralité.

L’Académie Goncourt a dévoilé, ce mardi 27 octobre, les quatre romans finalistes de son prix, qui célèbre cette année sa 124e édition. Huit ouvrages figuraient encore dans la deuxième sélection, annoncée le 6 octobre. Le lauréat sera désigné le 3 novembre, au restaurant Drouant, à Paris.

On attendait un duel entre François Lenglet et Jean-Luc Mélenchon. Les deux hommes ont finalement affiché une complicité inattendue. Pendant plus de deux heures sur TF1, le candidat à la présidentielle de 2027 a convoqué William Faulkner, Gabriel García Márquez, Albert Camus et Cervantès pour éclairer ses convictions politiques, avant de se reconnaître dans Don Quichotte. Une manière de raconter la politique, mais aussi de se raconter.

Le journaliste, éditeur et essayiste Antoine Spire est mort le lundi 26 octobre 2026, à l’âge de 80 ans. Président du PEN Club français de 2020 à 2023, il avait consacré une grande partie de sa vie à la défense de la liberté d’expression, à la transmission des savoirs et au débat intellectuel. Avec sa disparition, le monde des lettres perd aussi une voix familière de France Culture, où il avait travaillé pendant plus de vingt ans.