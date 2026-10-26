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Observer ses voisins, attendre un proche ou surprendre un dragon derrière une vitre : la littérature regorge de personnages qui regardent par la fenêtre. Et si l’on organisait un championnat du monde de cette discipline ? Quatre livres entrent en compétition, entre surveillance, imagination et absurdité réglementaire.

Dès janvier 2027, le groupe Madrigall soumettra les manuscrits reçus par ses maisons à un détecteur d’intelligence artificielle. Cette décision intervient dans un climat de controverses sur l’usage de l’IA en littérature. Mais la fiabilité de ces logiciels, leurs limites et les conséquences de leurs résultats soulèvent de nombreuses questions.

Gallimard renforce sa vigilance face à l’intelligence artificielle. Après les controverses entourant plusieurs romans de la rentrée littéraire, le groupe annonce des contrôles automatisés des manuscrits dès 2027. Une mesure qui interroge : comment distinguer un texte humain d’une production artificielle sans risquer de fausses accusations ?

ONU Femmes et l’Association internationale des éditeurs appellent les professionnels du livre à agir pour l’égalité femmes-hommes. Présenté à Francfort, leur engagement mondial compte déjà 17 signataires. Accès aux responsabilités, lutte contre les discriminations et meilleure représentation des autrices figurent parmi les priorités.

Hannah Arendt, les black blocs, les controverses autour de l’intelligence artificielle ou encore la ruée vers l’or : la nouvelle Booksletter propose cinq lectures pour comprendre notre époque. Entre biographies, essais, histoire et fiction, cette sélection explore les rapports entre création, politique, violence et transformations du monde.

À Washington, une exposition de la Folger Shakespeare Library retrace 450 ans de relations entre les femmes noires et l’œuvre de Shakespeare. Manuscrits, éditions anciennes et archives révèlent comment lectrices, comédiennes et écrivaines, de Phillis Wheatley à Toni Morrison, se sont approprié les textes du dramaturge britannique.

Margaret Atwood, Zadie Smith, Ian McEwan et Lee Child proposent une expérience littéraire : permettre à des lecteurs de donner leur nom à un personnage de roman. Organisées au profit de l’association Freedom from Torture, les enchères débuteront le 28 octobre. Les sommes récoltées contribueront à soutenir les survivants de la torture.