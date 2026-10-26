Suite aux cas d'IA dans la rentrée littéraire, Gallimard prend des mesures
À compter de janvier 2027, le groupe Madrigall soumettra les manuscrits de ses maisons à la question « IA ou IA pas », via un logiciel de détection. Révélée par France Inter, la décision suit la rupture entre Thélyson Orélien et son éditeur canadien. De quoi interroger les usages.
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