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À l’Assemblée nationale, les débats sur le projet de loi de finances 2027 se poursuivent. Le gouvernement défend un budget placé sous le signe de la rigueur, privilégiant la réduction du déficit plutôt que la recherche de nouvelles recettes. Dans le secteur du livre, la députée Sarah Legrain (La France insoumise, Paris) propose plusieurs amendements visant à taxer le chiffre d’affaires des grands groupes éditoriaux et des plateformes, ainsi que les ouvrages envoyés au pilon, afin de soutenir les librairies et les maisons d’édition indépendantes.

Le jury du Prix Femina a dévoilé, ce vendredi 23 octobre, sa troisième et dernière sélection pour l’édition 2026. Cinq romans français, cinq romans étrangers et cinq essais restent en lice. Quinze ouvrages peuvent encore prétendre à l’une des trois récompenses, qui seront décernées le 4 novembre, à Paris.

La première place des meilleures ventes continue de changer de mains. Après cinq semaines de règne pour Sarah Knafo, puis une seule pour Freida McFadden, Rebecca Yarros s’empare du sommet avec 23.024 exemplaires écoulés. Mais Sarah Knafo résiste à la deuxième place, tandis que McFadden conserve deux titres dans le top 4. La bataille est loin d’être terminée : l’eurodéputée n’a manifestement pas dit son dernier mot.

L’écrivain japonais Ryû Murakami, auteur de Bleu presque transparent et des Bébés de la consigne automatique, est mort le 17 octobre, à 74 ans. Sexe, drogue, violence, révolte : pendant un demi-siècle, ses romans ont donné voix à une jeunesse en rupture avec la société. Une disparition qui résonne singulièrement alors que la France traverse, elle aussi, une période de fortes contestations.