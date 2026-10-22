Newsletters

Chaque semaine, ActuaLitté réunit l’ensemble des critiques parues dans nos colonnes à l’intérieur d’une newsletter unique. L’inscription est gratuite, et le restera : il vous suffit de laisser une adresse email pour en bénéficier. Cette dernière regroupe romans, essais, bande dessinée ou encore manga, et bien d’autres. Nous sommes hétéroclites dans nos choix. Grande nouveauté : nous proposons désormais des avant-parutions, plusieurs semaines avant leur mise en vente en librairie. De quoi donner un avant-goût aux lecteurs. Enfin, toute une sélection de livres du moment est à découvrir, avec des bonnes feuilles tirées de nos lectures ou des livres chauds du moment. La newsletter vous parviendra chaque matin autour de 4 h (heure de Paris), mais évidemment, rien ne vous oblige ni force à en prendre connaissance à ce moment précis. Vous pouvez attendre le premier café, thé ou limonade fraîche, c’est selon.

Ceux qu'on jette aux chiens — Cécile Blanchard

Seize candidats enfermés dans une prison désaffectée doivent survivre à des conditions extrêmes pour tenter de gagner une île paradisiaque, sous l’œil d’une production prête à tout pour faire de l’audience. Parmi eux, Lucy, actrice de 44 ans dont la carrière décline, accepte de participer à l’émission pour y jouer le rôle de la perdante pathétique. Mais elle décide rapidement de tout faire pour gagner. Reste une question : peut-on modifier les règles d’un jeu dont tout semble déjà truqué ?

Moorna - Fille de sangs mêlés — S.k. Rostedt (trad. Fantine Brunel)

Moorna déteste le soleil. Et, franchement, elle aurait de quoi le tuer du regard. À la Cité Royale de Remena, la jeune femme patiente dans la chaleur, convoquée auprès d’un prince qui la traite comme un privilège de plus. Sur son pouce, un anneau pourpre rappelle le contrat qui la lie à la Cour écarlate. « Pour elle, ça revient à être marquée au fer rouge. » Pas de royaume merveilleux à découvrir : cette romantasy commence avec une servitude drapée de soie, de cuir et de bonnes manières.

Nos métamorphoses — Long Meir

Ancien moine bénédictin, consultant chez McKinsey et dirigeant dans le numérique, Didier Meïr Long a connu plusieurs vies avant de revenir au judaïsme de ses ancêtres corses. Dans Nos métamorphoses, il interroge ces changements qui bouleversent nos certitudes et redessinent notre identité.