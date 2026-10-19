Universités bloquées, Fnac pillées : un 17 octobre terni par les violences
Partis réclamer de meilleures conditions d'enseignement, les lycéens et les étudiants ont entraîné dans leur sillage une contestation sociale d'ampleur nationale. Mais au lendemain du 17 octobre, les images de bâtiments incendiés, de commerces pillés et d'affrontements dominent l'actualité. Des universités aux bibliothèques, jusqu'aux enseignes culturelles, le monde du livre a lui aussi subi les conséquences de cette journée. Au risque que les revendications s'abîment derrière les récupérations politiques.
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“Et si le vrai lecteur était celui qui ne finit pas ses livres ?”
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