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Derrière les éléphants qui se balancent sur une toile d’araignée, une comptine enfantine dissimule une redoutable leçon de capitalisme. Croissance sans limites, exploitation du travail, absence de contrôles et responsabilités évaporées : les pachydermes profitent, l’araignée supporte les risques. Jusqu’au « Badaboum » final, où tout s’effondre. Une satire économique qui tient à un fil.

Le 17 octobre, une mobilisation nationale pour l'éducation et les services publics a rassemblé plusieurs centaines de milliers de manifestants. Mais les revendications lycéennes et étudiantes risquent d'être éclipsées par les violences : commerces pillés, Fnac dégradées, affrontements et bâtiments incendiés. Déjà perturbées, les universités illustrent une crise sociale dont le débat politique peine à saisir les enjeux.

Henry Dougier, fondateur des éditions Autrement, est décédé le 18 octobre à 90 ans. Figure majeure de l'édition indépendante, il avait fait des sciences humaines, des témoignages et de la littérature des instruments pour comprendre les mutations du monde. Éditeur du succès Inconnu à cette adresse, il avait prolongé son aventure avec les Ateliers Henry Dougier, fidèles à son goût de l'expérimentation.

Sarah Knafo dépasse Éric Zemmour sur son propre terrain : celui des ventes de livres. En six semaines, son essai Le Casse du siècle s'est écoulé à 265 714 exemplaires, contre 219 410 pour La France n'a pas dit son dernier mot, sur une période comparable. Une avance de 21,1 % qui révèle l'évolution du rapport de force médiatique et politique au sein du couple, sans effacer les anciens succès de Zemmour.

Raccourcir un texte, est-ce nécessairement mieux écrire ? Dix-huit ans après les remontrances d'un directeur de création, Adnan Algın retrouve la même injonction face à l'intelligence artificielle. Couper, simplifier, condenser : derrière cette obsession de l'efficacité se profile une autre question. Que reste-t-il d'une écriture privée de ses détours, de son humour, de ses références et, finalement, de sa singularité ?

En 1942, Kid Eternity découvrait un paradis capable de reconnaître ses erreurs. En 1991, Grant Morrison et Duncan Fegredo transforment cette innocence en cauchemar métaphysique. Entre enfer, magie et mensonges célestes, leur relecture du super-héros interroge la vérité, les croyances et les autorités qui prétendent la détenir. Un comics vertigineux, où même les puissances divines deviennent suspectes.

Et si les héros de romans devaient justifier leur patrimoine devant le fisc français ? Fortunes mystérieuses, héritages improbables, mariages intéressés et pactes démoniaques : six œuvres littéraires passent sous le regard soupçonneux de l'administration fiscale. Une enquête délicieusement décalée où les intrigues deviennent des dossiers à contrôler et où les personnages auraient bien du mal à remplir leur déclaration.

Crédits photo : Claude Truong-Ngoc CC BY S 4.0