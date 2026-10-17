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Le changement, c’est maintenant… ou presque. Après cinq semaines de domination de Sarah Knafo, Freida McFadden reprend enfin la tête des meilleures ventes. De quoi souffler un peu ! L’eurodéputée, compagne d’Éric Zemmour, a tout de même écoulé plus de 266 000 exemplaires de son Casse du siècle (Fayard). Reste à l’Américaine une lourde tâche : nous faire oublier cet épisode.

Présenté début octobre, le projet de loi de finances pour 2027 entame son examen à l’Assemblée nationale. Le budget du ministère de la Culture reste sous pression, et le Centre national du livre (CNL) n’échappe pas aux contraintes. Si son enveloppe semble globalement préservée, l’établissement continue de subir les conséquences des coupes budgétaires des années précédentes.

Le Rassemblement national a déposé, puis retiré, un amendement au budget 2027 visant à supprimer la subvention publique de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH). Dans une tribune, celle-ci dénonce cette initiative et rappelle le rôle qu’elle joue dans la diffusion des connaissances, la coopération scientifique internationale et la défense de la liberté de la recherche.

Hachette Livre résiste à l'international, mais recule en France. Au troisième trimestre 2026, Lagardère Publishing affiche un chiffre d’affaires de 836 millions d’euros, en progression de 0,9 % à données comparables. Une croissance portée par les marchés étrangers, tandis que l’activité française recule de 4 %. Sur les neuf premiers mois de l’année, la branche édition de Louis Hachette Group totalise 2,179 milliards d’euros de revenus.