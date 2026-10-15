Lire en Poche 2026 : Gradignan cultive sa soif d’idéal
Du 9 au 11 octobre, Lire en Poche revient à Gradignan pour une 22e édition placée sous le signe de la « Soif d’idéal », avec Mathias Malzieu comme parrain.
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