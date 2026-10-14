Prix Méditerranée 2027 : L’Antilope refuse de concourir sous la municipalité RN de Perpignan
Exclusif - Les éditions de l’Antilope refusent que Signora Sarfatti, le roman de Serge Airoldi, figure dans la sélection du Prix Méditerranée 2027. Dans une lettre adressée le 12 octobre aux organisateurs, les fondateurs de la maison, Anne-Sophie Dreyfus et Gilles Rozier, expliquent leur décision par les liens entre cette récompense littéraire et la mairie de Perpignan, dirigée par Louis Aliot du Rassemblement national. Un refus qui rappelle les tensions apparues autour du prix dès 2020.