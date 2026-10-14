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Les éditions de l’Antilope refusent que Signora Sarfatti, de Serge Airoldi, participe au Prix Méditerranée 2027. Dans une lettre du 12 octobre, Anne-Sophie Dreyfus et Gilles Rozier justifient leur décision par les liens du prix avec la mairie de Perpignan, dirigée par Louis Aliot (Rassemblement national). Six ans après le boycott de la cérémonie par plusieurs lauréats, la récompense se retrouve au cœur d’une nouvelle controverse.

Peut-on abandonner un livre sans avoir le sentiment d’échouer ? Dans Pensées philosophiques pour raviver la flamme en soi (Oxus), Clément Bosqué questionne notre rapport à la lecture, entre attention dispersée, défis littéraires et intelligence artificielle. Il défend la liberté de lire à son rythme, de s’arrêter, de revenir sur un passage ou de se confronter à la difficulté, sans chercher à transformer chaque livre en objectif à atteindre.

Leur travail consiste à faire disparaître les erreurs, au point de devenir eux-mêmes invisibles. Correcteur de métier, Adnan Algın retrace l’histoire de ceux qui veillent sur les textes, de la Bible de 1631 aux imprimeries ottomanes. Entre anecdotes, humour et mélancolie, il raconte les exigences d’une profession essentielle au livre et à la presse, aujourd’hui menacée d’effacement.

Il avait fallu créer une maison d’édition pour publier La Horde du Contrevent en France. Vingt-deux ans plus tard, le roman d’Alain Damasio traverse l’Atlantique. Sa première traduction anglaise, réalisée par Alexander Dickow, paraît ce 13 octobre aux États-Unis, chez Abrams Press. Un nouveau chapitre pour ce livre devenu culte en France.



