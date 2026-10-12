“Alouette, gentille alouette” : vous ne chanterez plus cette comptine comme avant
À 19 mois, ma fille ne connaît ni la directive Oiseaux, ni le Conseil d’État, ni cette aptitude très adulte à transformer une vilaine pratique en tradition. En revanche, elle aime les oiseaux – et pas dans des cages, merci Monsieur Perret – qu'elle désigne, observant leur envol. Puis vint “Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai.” Son temps est précieux, mais, interloquée, elle s'est figée : la tête, le bec, les yeux, le cou, les ailes, les pattes, la queue, le dos. Et la voici qui pleure. Quel père n’interviendrait pas ?
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