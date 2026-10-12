Newsletters

À Gradignan, Maylis de Kerangal revient sur Jour de ressac, où Le Havre, sa ville d’enfance, fait surgir mémoire intime et fantômes de l’Histoire. Pour elle, les lieux façonnent les récits et la littérature cherche moins l’exactitude que la justesse. Une exigence esthétique et morale, à l’heure où l’intelligence artificielle inquiète la création.

À 19 mois, une fillette fond en larmes en découvrant qu’« Alouette, gentille alouette » promet de plumer un oiseau. Son père réexamine cette comptine, puis les méthodes de chasse défendues au nom de la tradition. Une chronique drôle et mordante sur notre faculté à banaliser la cruauté, pourvu qu’elle se transmette depuis suffisamment longtemps.

Les héros de romans boivent du café, courent, aiment, affrontent la mort… mais vont rarement aux toilettes. En examinant cinq livres dont l’action tient en six heures, une nuit, une journée ou un week-end, cette enquête facétieuse explore un mystère littéraire. La réponse tient moins dans la résistance des personnages que dans l’art de l’ellipse.

Un livre découvert enfant a convaincu Djaïli Amadou Amal que d’autres vies étaient possibles. À Lire en Poche, l’écrivaine camerounaise raconte comment la lecture est devenue refuge, puis l’écriture une voix pour les femmes. Avec son association Femmes du Sahel, elle agit désormais pour l’éducation des filles et l’ouverture de bibliothèques.

Chez Marion Brunet, les personnages se débattent avec leur place dans le groupe et leurs convictions. De Nos armes, traversé par la prison et l’engagement, à Plein gris, où une tempête déchire des amitiés, l’autrice défend une fiction sans leçons toutes faites. À Lire en Poche, elle revendique aussi un idéal exigeant de justice sociale.

Un prosecco avec des glaçons, des enfants heureux et, si possible, moins d’angoisse devant la page blanche : Michèle Pedinielli décline à Lire en Poche ses idéaux de femme et de romancière. Mais derrière l’humour affleure une aspiration plus radicale. Inspirée par Laurie Anderson, l’autrice de polars rêve surtout de ne plus avoir peur de personne.

À la tête de Lire en Poche, Lionel Destremau souhaite préserver les rencontres entre livres et lecteurs, malgré les incertitudes qui pèsent sur la culture. Le romancier plaisante sur un éventuel Goncourt, mais rêve surtout de voir ses textes circuler. Et, à l’échelle du monde, d’être gouverné par des dirigeants humanistes, attentifs à chacun.

Maud Ventura imagine une chanteuse prête à tout pour la gloire ; Joseph Incardona, une femme dont les miracles attirent l’attention du Vatican. Réunis à Lire en Poche, ils confrontent leurs méthodes d’écriture, leur rapport aux personnages et aux lecteurs. Leur échange pose une question tenace : comment accepter qu’aucun livre ne soit parfait ?

Parti autrefois chercher le yéti au Pakistan, Érik L’Homme n’a rien perdu de son goût de l’aventure. À Lire en Poche, il raconte Le Grand Voyage, où un garçon traverse le pays des morts pour retrouver sa mère, et défend la littérature jeunesse. Puis Cassandre Lambert surgit au micro, transformant cet entretien en joyeuse rencontre improvisée.

Crédits photo : Djaïli Amadou Amal - ActuaLitté, CC BY SA 4.0