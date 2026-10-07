Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition
Un peu plus d’un mois après une première liste de 16 romans, l’Académie Goncourt resserre ce mardi 6 octobre sa sélection pour l’édition 2026. C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien (Grasset), a déjà été retiré le 25 septembre par les jurés, sur fond d’accusations de plagiat et de soupçons de recours à l’intelligence artificielle. Les quatre finalistes seront connus le 27 octobre, avant la proclamation du prix le 3 novembre chez Drouant.