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Découpé puis dispersé, un Lancelot en prose enluminé à Paris vers 1440 reprend peu à peu forme. À partir de 35 miniatures identifiées, de textes conservés au verso et d’anciens catalogues de vente, la philologue Carla Rossi tente de reconstituer ce manuscrit disparu, attribué au Maître de Dunois et à son atelier.

Trois petits chats, chapeau d’paille… et soudain le langage déraille. À force d’enchaîner les mots par leurs dernières syllabes, la comptine sacrifie le sens au son. Entre Aragon, IA générative et logique enfantine, plongée dans une chanson qui transforme chaque mot en rampe de lancement pour le suivant.

Après les 461 nouveautés de la rentrée littéraire 2026, cinq romans passent au contrôle technique. Intrigue poussive, clichés, personnages secondaires ou mécanique narrative : chaque livre monte sur le pont pour une inspection sans complaisance, entre critique littéraire et métaphore automobile assumée.

À Amiens, la restauration de la tombe de Joseph-Porphyre Pinchon, dessinateur de Bécassine, approche de son terme. Un an après le premier appel aux dons, il reste 2500 € à réunir pour achever le chantier, engagé au printemps 2026, notamment la remise en état de l’enclos métallique de cette sépulture.

Pizza Hut transforme son célèbre toit rouge en boîte à livres. Aux États-Unis, l’enseigne et Little Free Library vont offrir 24 « Little Hut Libraries », chacune livrée avec 25 livres neufs et des bons pour des pizzas individuelles. Les candidatures restent ouvertes jusqu’au 31 octobre 2026, dernier délai.

Et si une paire de baskets donnait envie d’écouter un livre ? Au Royaume-Uni, Pan Macmillan, Spotify et HYPHNT lancent des chaussures pour enfants équipées d’une puce NFC. Un smartphone approché du modèle ouvre Spotify sur un livre audio, avec la série InvestiGators pour première expérience de lecture.

À Hokkaidō, des voiturettes de golf ont changé de métier le temps d’un week-end. Le Hakodate Onuma Prince Hotel les a transformées en rayonnages pour sa Komorebi Library, bibliothèque en plein air installée les 19 et 20 septembre 2026, avec livres, caisses à vin et tapis disposés sous les arbres du domaine.