Trois petits chats, chapeau d’paille : pourquoi cette comptine rend fou
À 18 mois presque et demi, ma fille découvre un mot nouveau chaque jour – avec de remarquables efforts pour les retenir. Les monosyllabes bibi, poupou et tumtum (cherchez pas) ont sa préférence. Trois petits chats, nous apparaissait opportune pour l’aider, jusqu’à ce que je comprenne combien cette chanson est machine à détruire le sens – à raison de trois syllabes par seconde. Un modèle de langage génératif entraîné sur une poignée de sons, libéré sans garde-fou dans une chambre d’enfant et résolu à tokeniser son père jusqu’à la moëlle.
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“On n’emmerde pas Biquette. Même quand les éléments s’y mettent”