Newsletters

L’Académie Goncourt a retiré le roman de Thélyson Orélien de sa première sélection, invoquant des plagiats antérieurs ainsi que des analyses selon lesquelles le texte serait, « selon toute vraisemblance », produit avec une intelligence artificielle. Une décision qui ne fait pas l’unanimité : Pascal Bruckner compte notamment parmi les voix discordantes. Dès lors que l’Académie fait entrer les détecteurs d’IA dans son appréciation, une question se pose : pourquoi ne pas appliquer le même outil, le même protocole et le même degré de soupçon à tous les ouvrages ? À défaut, la règle risque de ressembler à un traitement d’exception.

Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? : cette question a conduit Lucie Rico jusqu’à la finale du prix des Deux Magots 2026. Dans ce troisième roman publié chez P.O.L, une phrase laissée inachevée déclenche une enquête sur un souvenir d’enfance, entre esthétique du giallo, reconstitution quasi judiciaire et mémoire familiale.

Josefina vit à bord d’un train postal condamné à traverser une plaine de maïs qui semble ne jamais finir. Pour le libraire Fabrice Baumann, ce voyage où le burlesque se charge peu à peu de menace raconte aussi un désir plus intime : descendre enfin du train et reprendre la maîtrise de sa propre vie.

Hachette Livre réorganisera sa direction internationale à compter du 1er janvier 2027. David Shelley quittera la direction opérationnelle d’Hachette UK et de Hachette Book Group pour devenir Global Advisor, conseiller stratégique international auprès de la direction générale, tout en prenant la présidence exécutive des deux filiales. Katie Espiner et Ben Sevier prendront respectivement la tête des activités britannique et américaine.