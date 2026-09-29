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La Cour de cassation a rendu sa décision le 24 septembre, confirmant l’arrêt de la cour d’appel de janvier 2024 : les éditions Allary ont été reconnues coupables de fraude pour avoir rémunéré un directeur de collection sous le régime des artistes-auteurs. Le directeur en question n’était autre que Guillaume Allary, fondateur de la maison, notamment impliqué dans le travail éditorial autour de L’Arabe du futur de Riad Sattouf.

L’écrivain écossais Peter May est mort à l’âge de 74 ans, annoncent les Éditions du Rouergue, qui publient ses livres en français depuis plus de vingt ans. Installé de longue date dans le Lot et naturalisé français en 2016, l’auteur laisse une œuvre policière abondante, particulièrement suivie par le lectorat français.

Fondée en juillet 2024 pour distinguer les créations humaines des contenus générés par intelligence artificielle, l’association Fabrication Humaine défend un label gratuit reposant sur l’engagement de l’artiste. Dans cette tribune, elle s’appuie sur l’affaire Thélyson Orélien pour questionner le poids accordé aux outils de détection. Sans se prononcer sur l’origine de C’était ça ou mourir, elle appelle à mieux distinguer indice, soupçon et preuve, et à renforcer la transparence sur les processus de création.

Le 30 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la traduction. Une bonne occasion de rappeler qu’en littérature, un simple contresens peut faire dévier une expédition, transformer Jésus en plante urticante ou rendre une civilisation extraterrestre dépendante à une voix. De Jules Verne à R. F. Kuang, sept livres montrent que comprendre l’autre peut relever autant de la survie que du malentendu — avec des conséquences parfois franchement inattendues.