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Biquette refuse de sortir du chou : cette comptine cache un sérieux problème d’autorité

Une comptine devient une enquête à charge contre l’autorité. Dans Ah ! tu sortiras, Biquette, une chèvre refuse de quitter un chou ; chien, loup, bâton, feu, eau, veau et boucher refusent à leur tour d’obéir, jusqu’à l’arrivée du diable. De la propriété au consentement, cette lecture hyperlittérale transforme une chanson pour enfants en satire du management, de la coercition et des certitudes parentales.

Sept romans où un simple coup de téléphone fait tout basculer

Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique commercial est en principe soumis au consentement préalable en France, avec quelques exceptions. La littérature fait depuis longtemps du coup de fil un déclencheur narratif : décès, menace, disparition, secret ou retour du passé. De Jean-Philippe Toussaint à John le Carré, sept romans montrent comment une simple sonnerie peut faire basculer une existence — et tout le récit.

Affaire Thélyson Orélien : dénoncer l’« acharnement » contre l’écrivain

Alors que C’était ça ou mourir est contesté pour un recours à l’IA et que des plagiats ont été documentés dans des textes plus anciens de Thélyson Orélien, une tribune d’Auguste Feydeau prend sa défense et dénonce l’« acharnement » dont il ferait l’objet. L’auteur récuse l’usage de l’IA pour son roman, retiré de la sélection du Goncourt ; les détecteurs cités ne constituent pas, seuls, une preuve matérielle.

En Syrie, il retrouve derrière un mur les livres cachés 15 ans plus tôt

À Homs, Mustafa Khaled Alwan, 72 ans, a retrouvé plusieurs centaines de livres qu’il avait fait dissimuler derrière un mur fin 2011, au début du soulèvement syrien. Sa maison a été bombardée et incendiée, mais plus de 90 % de la collection serait restée intacte, selon son témoignage à l’AFP. Certains ouvrages, notamment liés aux Frères musulmans, pouvaient alors exposer leur détenteur à de lourdes représailles.

Russie : jusqu’à 70 % des fonds de certaines bibliothèques pourraient sortir de l’accès général

Un rapport du ministère russe du Numérique estime qu’une généralisation de pratiques de contrôle pourrait soustraire 50 à 70 % des fonds des bibliothèques municipales à l’accès général. Sont visées des éditions financées ou soutenues par des organisations ensuite déclarées « indésirables ». Moscou étudie des aménagements contre cet effet rétroactif ; aucune réforme n’était arrêtée début septembre. Des éditions de classiques sont concernées.

Cette traduction de Goethe était recherchée depuis 200 ans : elle était dans sa bibliothèque

À Weimar, une traduction italienne d’Iphigénie en Tauride de Goethe, tenue pour perdue depuis près de deux siècles, a été identifiée dans la bibliothèque de l’écrivain. Conservé et catalogué depuis longtemps, le manuscrit a été attribué par l’historienne Francesca Fabbri au poète napolitain Alessandro Poerio, qui l’avait offert à Goethe vers 1825. Le document n’avait jamais disparu : seule son identité s’était perdue.

Au Mexique, l’industrie du livre réclame cinq réformes à Claudia Sheinbaum

Au Mexique, la CANIEM demande à la présidente Claudia Sheinbaum une réunion et cinq mesures pour soutenir la chaîne du livre : application effective du prix unique, dialogue direct avec la profession, TVA à taux zéro pour libraires et distributeurs, reprise des acquisitions en bibliothèque et renforcement de la politique de lecture. L’initiative intervient après la réduction d’activité d’Ediciones Era, sans que la maison ait annoncé sa disparition.