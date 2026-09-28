“On n’emmerde pas Biquette. Même quand les éléments s’y mettent”
À 18 mois, ma fille maîtrise déjà parfaitement deux notions : le refus et la répétition. « Non » constitue l’essentiel de son programme politique, tandis que « encore » en assure le financement. Il était donc fatal qu’elle rencontre Biquette, animal dont toute l’existence consiste précisément à ne pas faire ce qu’on lui demande. Et ce, dans un environnement où chacun répète la même chose jusqu’à ce qu'intervienne le diable en personne. Qui n'avait bien sûr, rien de mieux à faire.
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