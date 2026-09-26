Newsletters

La polémique autour de Thélyson Orélien prend une nouvelle ampleur : l’Académie Goncourt a retiré C’était ça ou mourir de sa première sélection 2026, invoquant les plagiats révélés dans plusieurs textes antérieurs de l’auteur et des analyses qu’elle juge convergentes, selon lesquelles le roman serait « très largement le produit d’une Intelligence Artificielle ». Au Québec, les conséquences se multiplient également, tandis que d’autres prix littéraires français doivent encore se prononcer.

Troisième semaine en tête pour Sarah Knafo, qui approche désormais les 160.000 exemplaires vendus de Le Casse du siècle (Fayard) en seulement trois semaines. Les ventes ralentissent légèrement, avec 43.038 exemplaires écoulés contre 55.929 la semaine précédente, mais l’essai conserve une confortable avance.

Inaugurée en juin 2025, la librairie lilloise Aya Books, spécialisée dans la romance, de la dark romance à la romantasy, ouvrira une deuxième adresse à Marseille d’ici la fin de l’année. Le nouvel établissement reprendra le concept de librairie-salon de thé, sur une surface toutefois bien plus importante qu’à Lille.

Le New York Times vient de dévoiler son classement des 100 meilleures séries télévisées du XXIe siècle. Breaking Bad arrive en tête, devant The Wire et Mad Men. Pour les lecteurs, un autre classement se dessine derrière ce palmarès : au moins treize des séries retenues sont directement adaptées d’un roman, d’un cycle littéraire ou d’un ouvrage de non-fiction. La mieux classée est Game of Thrones, à la sixième place.