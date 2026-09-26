Plagiat, IA : le prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
La polémique autour de Thélyson Orélien franchit un nouveau cap : l’Académie Goncourt a retiré C’était ça ou mourir de sa première sélection 2026, invoquant les plagiats révélés dans des textes plus anciens de l’auteur et des analyses qu’elle juge convergentes, selon lesquelles le roman serait « très largement le produit d’une Intelligence Artificielle ». Au Québec, les conséquences se multiplient également, en attendant les décisions potentielles d'autres prix littéraires français...