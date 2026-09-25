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ActuaLitté a retrouvé, dans un article publié en 2023 sur un site alors animé par Thélyson Orélien, une phrase qui semble correspondre à une consigne de rédaction laissée par inadvertance. Un élément tangible, indépendant des outils de détection automatisée, qui rejoint les nombreux indices mis au jour ces derniers jours par des médias et des internautes. Au-delà du cas Orélien, l’affaire pose une question plus large : à l’heure de l’IA générative, sait-on encore avec certitude ce qui fait un auteur ?

Isaac Asimov fait une entrée inattendue à l’Assemblée nationale. Dans une proposition de loi déposée par René Pilato, député La France insoumise — Nouveau Front Populaire de Charente, les célèbres « lois de la robotique » imaginées par l’écrivain américain sont convoquées pour nourrir la réflexion sur l’encadrement des intelligences artificielles accessibles au grand public.

Chartes, groupes de travail, 62 actions et désormais un directeur de projet : le ministère de la Culture a déjà largement investi le terrain de l’intelligence artificielle. La Cour des comptes l’appelle toutefois à franchir une nouvelle étape. Dans le secteur du livre, elle relève notamment qu’au moment de son contrôle, le CNL ne disposait ni de budget spécifiquement consacré à l’IA ni de personnel dédié, tandis que la BnF avait déjà engagé plusieurs millions d’euros.

Après des décennies de mobilisations, de recherches et de témoignages, les violences sexistes et sexuelles ne sont plus envisagées comme une simple succession de drames individuels : elles constituent désormais un enjeu politique, juridique et culturel à part entière. La proposition de « loi intégrale » examinée à l’Assemblée nationale en offre une nouvelle illustration, tout en invitant à revenir sur l’histoire des mots et des concepts qui ont progressivement permis de rendre ces violences visibles.