Pirouette, cacahuète : encore fallait-il voir plus loin que le bout de son nez
Ma progéniture s’approche de ses 18 mois, et déjà les mots “apéro” et “santé” provoquent des rires aux éclats. Logiquement, les cacahuètes devaient suivre. Et voilà qu’elle réclame pour la énième fois l’histoire de ce petit homme à la maison improbable. Mais sérieusement, qu’est-ce qu’une « pirouette, cacahuète » ? Une figure acrobatique exécutée par une arachide ? Fallait-il avoir le nez creux pour imaginer un succès à cette comptine… et pour cause.
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