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Six personnages secondaires de romans de la rentrée passent par un France Travail imaginaire. Domestique oubliée, chat sans nom, ami trop loyal ou personnage disparu : chacun reçoit un CV et une possibilité de reconversion. Une façon de relire ces nouveautés en s’intéressant à ceux qui font avancer l’intrigue sans jamais décrocher le premier rôle.

Derrière l’innocente comptine Pirouette, cacahuète se cache un dossier autrement plus inquiétant : maison en carton, escalier en papier, accident, nez recousu au fil rouge et avion à réaction. Inventé en 1953 par l’institutrice Gabrielle Grandière, ce refrain devient ici l’objet d’une enquête volontairement paranoïaque, entre Gogol, La Poste, Dorothée et Dassault Aviation.

Une phrase de Louisa Yousfi, extraite d’un entretien diffusé le 9 septembre, a déclenché une vive polémique autour de l’« humanité générique ». La formule a parfois circulé sous une forme abrégée, tandis que plusieurs saisines judiciaires ont été annoncées. Son éditeur, La fabrique, publie une tribune de soutien et replace les propos dans leur contexte intellectuel et politique.

Quatre mois après le début de la refonte de son application, Babelio revendique une hausse de 50 % de l’activité et 2,5 millions de livres ajoutés aux bibliothèques de ses utilisateurs en août. La plateforme étoffe ses outils de suivi de lecture, tandis que les nouveaux dispositifs d’IA de Google modifient la présentation des résultats et interrogent la place des sites éditoriaux dans la recherche.

Amazon retire la livraison gratuite et la remise de 5 % pour les livres neufs retirés dans ses lockers, au cœur d’un conflit de près de deux ans. L’affaire souligne une faiblesse du dispositif : depuis la loi Darcos de 2021, le ministère de la Culture ne dispose plus des pouvoirs d’enquête et d’injonction qui lui permettaient d’intervenir directement sur le respect de la législation du prix du livre.

Plus d’un siècle après sa rédaction, L’Histoire de Kullervo paraît pour la première fois en français chez Christian Bourgois, dans l’édition établie par Verlyn Flieger et traduite par Aurélien Blanchard. La datation de ce récit inachevé inspiré du Kalevala varie selon les sources entre 1912 et 1915. Il préfigure notamment Túrin Turambar, futur héros du légendaire de Tolkien.

Boulinier prépare à Esmans, près de Montereau-Fault-Yonne, un magasin d’environ 1 000 m² consacré aux livres et produits culturels d’occasion. L’enseigne familiale le présente comme « une des plus grandes librairies d’occasion de France » et plusieurs offres d’emploi ont déjà été publiées. Aucune date officielle d’ouverture n’a encore été communiquée.

Une étude portant sur 14 419 ebooks de fiction de genre, parus entre janvier 2023 et mars 2026 et principalement autoédités, classe 20 % de l’échantillon comme comportant plus de 25 % de texte détecté comme généré par IA. Ces titres représentent 12,1 % des ventes et 11,3 % des recettes observées. L’étude établit des associations statistiques, sans démontrer de causalité.

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 4.0