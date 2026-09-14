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Ben Templesmith : De Hellspawn à The Department of Truth, portrait de Ben Templesmith, dessinateur australien devenu une signature majeure de l’horreur en comics. 30 Days of Night révèle son langage graphique : noirs envahissants, textures organiques, couleur contaminée. Au fil de Fell, Wormwood ou Dagon, son chaos gagne en maîtrise sans perdre son étrangeté.

Sous les ruines de Gaza, Abdul Latif Abu Hashem et Haneen Al-Amassi ont reçu le prix UNESCO/Jikji Mémoire du monde 2026 pour leur travail de sauvegarde du patrimoine documentaire. Numérisation de plus de 25.000 pages, création d’un laboratoire de restauration et interventions sous les décombres : leur action protège des manuscrits mamelouks et ottomans menacés.

Découpé au Moyen Âge : près de sept siècles de séparation et trois fragments d’un même évangéliaire du VIe siècle sont réunis à Aquilée. Le Codex Forojuliensis et les fragments de l’Évangile de Marc conservés à Prague et Venise sont présentés ensemble dans une exposition ouverte jusqu’au 25 avril 2027, rappelant le destin de feuillets devenus reliques au Moyen Âge.

La comptine « Mon âne » est démontée avec l’humour, dévoilant une étrange pédagogie : chaque douleur de l’animal déclenche non un soin, mais l’achat d’un accessoire. Bonnet, lunettes, cache-nez ou chocolat composent ainsi une éducation par la récompense, où l’autonomie façon Montessori finit remplacée par une intendance permanente.

Six héros de romans passent une improbable visite de médecine du travail. Sorcellerie, enquêtes outre-Atlantique, cadavres, poisons et complots deviennent des risques professionnels. En appliquant fictivement le Code du travail à leurs aventures, l’article détourne les résumés de six livres pour mesurer l’absurdité de leurs conditions d’exercice.

Vietnam : dix équipes de bibliothécaires ont participé à un concours d’arrangement artistique de livres : 90 minutes pour édifier des compositions inspirées de symboles historiques et culturels, puis cinq minutes pour les présenter. Sans altérer les ouvrages, les créations ont ensuite rejoint une exposition consacrée à la lecture.

Après Bragelonne, Alain Névant revient à l’édition avec Delnoch Publishing. La structure accompagne des éditeurs comptant plus de quinze ans d’expérience, mutualise fabrication, commerce, marketing et administration, mais leur laisse l’éditorial. Son principe : des maisons autonomes, légères et volontairement petites.

À Melbourne, Book Doof transforme la rave en séance de lecture collective. Pendant quatre heures à Fed Square, les participants viennent avec un livre, s’installent sur des poufs ou à des tables, écoutent une playlist ambient et profitent de thé ou café. Gratuit sur inscription, l’événement privilégie la présence commune sans conversation imposée.