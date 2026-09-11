SLPJ : Nils Ahl succède à Sylvie Vassallo, “sans renverser la table”
Après vingt-cinq ans à la tête du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, Sylvie Vassallo passe la main. Nils C. Ahl doit prendre ses fonctions le 29 septembre, moins de deux mois avant la 42e édition. Traducteur, critique, ancien éditeur puis humanitaire, il arrive avec une ligne assez claire : ne pas renverser la table, mais prolonger une politique qui fait du livre jeunesse un outil de médiation, de démocratisation culturelle et d’émancipation.