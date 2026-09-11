Newsletters

Après vingt-cinq ans à la tête du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, Sylvie Vassallo s’apprête à passer le relais. Nils C. Ahl lui succédera le 29 septembre, à moins de deux mois de la 42e édition de l’événement. Traducteur, critique, ancien éditeur puis acteur de l’humanitaire, il entend s’inscrire dans la continuité plutôt que bouleverser l’existant, en prolongeant une politique qui fait du livre jeunesse un levier de médiation, de démocratisation culturelle et d’émancipation.

L’autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) n’avait décidément rien fait pour mériter cela. Le Rassemblement national souhaite faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, à travers une proposition de résolution portée par le député de la Somme Jean-Philippe Tanguy. Une initiative qui prend des airs de féminisme d’affichage et s’inscrit, pour le parti d’extrême droite, dans une nouvelle opération de dédiabolisation.

Albin Michel remanie sa direction commerciale avec trois nominations effectives depuis le 1er septembre 2026. Daphné Esménard prend la tête de la direction commerciale, tandis que Sébastien Rouault rejoint la maison au poste de directeur des ventes. Marie Navarro est, de son côté, promue responsable de la diffusion extérieure.

Installée depuis 2005 rue de Meaux, dans le 19e arrondissement de Paris, la librairie Les Buveurs d’Encre cherche un repreneur. À 61 ans, son fondateur, Yves Martin, souhaite désormais passer le relais, avec l’espoir qu’un jeune libraire poursuive l’aventure tout en préservant l’identité de ce commerce de proximité.