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Silver Surfer : Parabole

En 1988, Stan Lee et Moebius réunissent leurs univers pour Silver Surfer : Parabole. En une cinquantaine de pages, Galactus revient sur Terre et exige l’adoration des humains, tandis que le Surfer refuse la tyrannie comme tout rôle de sauveur divin. Le récit transforme l’affrontement cosmique en réflexion sur la foi, le pouvoir et la liberté. Le dessin épuré de Moebius, opposant la légèreté de Norrin Radd à la masse de Galactus, en fait un classique patrimonial.

Maman, les p’tits bateaux

Que racontent vraiment cette comptine ? Derrière des paroles familières, un enfant pose une question logique sur des bateaux qui « marchent » et reçoit pour réponse qu’ils ont des jambes, assortie d’un « gros bêta ». Le texte pousse l’absurdité jusqu’au tour du monde et au combat contre vents et mers. Surprise des archives : dans une édition de 1884, c’est Papa, non Maman, qui répond au « petit bêta ». Une déraison maritime et familiale, donc.

Six professeurs convoqués

À la rentrée, six enseignants de fiction passent bien devant l’Inspection. Mlle Legourdin de Matilda lance ses élèves ; Ben Ross de La Vague transforme une expérience en mouvement autoritaire ; Mlle Brodie fascine son cercle jusque dans la politique ; Julian Morrow, dans Le Maître des illusions, cultive l’élitisme et l’extase. D’autres romans complètent ce faux dossier disciplinaire, qui relit avec humour les pires méthodes pédagogiques de la littérature.

Gibert Barbès

La fermeture annoncée du magasin Gibert de Barbès provoque une fronde. La pétition lancée le 25 août par Valérie Van den Bos, libraire jeunesse et élue CGT au CSE, a dépassé 2000 signatures. Elle défend les 22 salariés, l’accès aux livres d’occasion et le maintien d’une offre culturelle dans le quartier. Placé en redressement judiciaire fin avril, le groupe prévoit 84 suppressions de postes et travaille à des réaffectations dans ses autres magasins parisiens.

Shueisha et MANGA MILLION

Pour son centenaire, Shueisha a lancé MANGA MILLION, service gratuit sans inscription ouvert jusqu’à fin 2027. Elle réunit près de 400 mangas et un million de pages dans plus de 100 langues. Tous les titres ne sont pas traduits partout : les douze premiers volumes de One Piece atteignent 107 langues, d’autres séries un éventail plus réduit. L’éditeur veut faire découvrir ses livres, observer les usages et préparer de nouvelles exploitations internationales.

Disney Cursed Love

Disney Publishing prépare Disney Cursed Love, quatre créations originales mêlant princesses Disney et romantasy. La première, The Curse of a Forsaken Heart, écrite par Emily McIntire et dessinée par Samairu, paraîtra en 2027 d’abord sur Webtoon, puis sur papier. Belle et le prince y sont projetés dans un royaume privé d’amour par la malédiction d’un sorcier. Le projet inverse le circuit habituel : le récit vertical précède le livre. Webtoon ouvre ici la voie.

La Grande Librairie

La Grande Librairie du 9 septembre, animée par Augustin Trapenard sur France 5, place liberté et émancipation au cœur de ce programme. Virginie Despentes évoquera le manifeste collectif La grande évasion ; Philippe Jaenada, L’inconnue du quai de Javel ; Lilia Hassaine, JE, relecture de Jane Eyre donnant voix à la première épouse de Rochester. Adèle Haenel et Ananda Devi figurent parmi les invités de cette émission tournée vers les combats du monde des lettres.