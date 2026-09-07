Maman, les p'tits bateaux : des jambes, sérieusement ?
Ma fille n’a pas encore 18 mois et voue désormais à Maman, les p’tits bateaux une fidélité nautique qui, dans d’autres circonstances, justifierait l’ouverture d’une enquête sur l’emprise. Dès les premières notes, elle se concentre, sourit, bat des mains... et agite les pattes. Pour un peu, je l'entendrais dire “ba-to”. Son père, lui, a commis l’erreur classique : écouter les paroles.
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