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Le 11 décembre 2025, Gérard Lhéritier, surnommé le « Madoff du manuscrit », était condamné à cinq ans de prison, dont deux ans aménageables, pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses. Mais la justice n’en a pas fini avec l’affaire Aristophil, du nom de la société au cœur de cette vaste pyramide de Ponzi. Un cabinet de gestion de patrimoine vient ainsi d’être rattrapé pour avoir manqué à son obligation d’information en recommandant à ses clients des contrats commercialisés par l’entreprise frauduleuse.

Pour la troisième année consécutive, le coût moyen de la rentrée scolaire d’un élève de 6e recule. Selon l’enquête annuelle de l’association Familles de France, il s’établit à 180,80 €, soit une baisse de 14,35 %. Une diminution sensible, qui n’empêche pas cette dépense de peser encore lourdement sur le budget d’une famille sur deux, et davantage encore sur les foyers les plus modestes.

Le 7 août 2026, ActuaLitté publiait l’article Comment la souffrance a forgé le jeune Artaud, version abrégée, sans photographies ni appareil de sources, de l’étude d’Ilios Chailly, Une géographie de la souffrance : les cures d’Antonin Artaud, de La Rouguière au Chanet, 1915-1919. Florence de Mèredieu, biographe d’Antonin Artaud, avait réagi dans les commentaires, donnant lieu à plusieurs échanges. Ilios Chailly propose aujourd’hui une réponse plus développée, pour revenir point par point sur les questions soulevées.

Au lendemain de sa 30e édition, La Forêt des livres prépare un changement de direction. Marie-Claude Mahiette, qui avait repris les rênes de la manifestation après la disparition de Gonzague Saint-Bris en 2017, et Nadine Théret, secrétaire de l’association depuis vingt ans, quittent l’organisation. Aurore Saint-Bris, nièce du fondateur et déjà engagée dans l’événement, doit leur succéder à la présidence. Une transmission symbolique à l’approche de 2027, qui marquera les dix ans de la mort de l’écrivain.