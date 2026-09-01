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Après l’avis défavorable rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, le Centre national du livre apporte de nouvelles précisions à ActuaLitté sur l’historique et l’instruction du dossier. Lors du précédent renouvellement, en 2018, la commission avait notamment estimé la politique d’animation de la librairie « tout juste suffisante » et demandé son renforcement.

Au XXe siècle, les écrivains français ne se sont pas contentés de lire Les Mille et Une Nuits : ils en ont fait un véritable laboratoire d’écriture. De Proust à Perec, en passant par les surréalistes et par une Shéhérazade érigée en figure de résistance, ce recueil sans auteur unique ni véritable fin a profondément marqué l’imaginaire et les formes de la littérature moderne.

Plus de 130 000 € de livres ont été vendus en librairie sans que leurs éditeurs ne puissent espérer en percevoir le produit. Frappées par la défaillance de leur ancien distributeur Makassar, Les Éditions sociales et La Dispute lancent, ce 31 août, une campagne de soutien auprès de leurs lecteurs et partenaires pour faire face à cette situation.

Paroles manuscrites, correspondances familiales, photographies, carnets, cassettes et textes inédits : une importante partie des archives personnelles de Johnny Cash rejoint définitivement Nashville. Belmont University vient d’acquérir cet ensemble pour 8,6 millions de dollars et prépare un Johnny Cash Learning Center, destiné aussi bien aux chercheurs et aux étudiants qu’au grand public.