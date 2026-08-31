Petit escargot, un commercial extrêmement agressif du logement dorsal
À 17 mois, ma fille entretient déjà des relations suivies avec plusieurs animaux dont je préférerais ne rien savoir. Après la souris verte qu’on trempe dans l’huile puis dans l’eau pour obtenir un escargot tout chaud, j’avais cru atteindre ma limite en matière de transsubstantiation animale. Erreur. Depuis quelques jours, un autre gastéropode tourne en boucle à la maison : Petit escargot. Six vers, une maisonnette, de la pluie, du bonheur. En apparence.
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