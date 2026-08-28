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Depuis juillet 2024, la librairie Les Grimoires de Morgane, au 74 rue de la République à Rouen, vit derrière un échafaudage. Deux ans plus tard, les travaux de réfection de la façade n’ont toujours pas commencé. Sa gérante, Jessica Lulli, estime avoir perdu près de la moitié de sa fréquentation et engagé quelque 30.000 € dans le dossier. La structure devrait finalement être retirée le 30 septembre, au profit d’un filet de sécurité.

Après plus de dix ans de développement, le film Naruto de Lionsgate entre enfin dans une phase concrète. En juillet 2026, le studio et le réalisateur Destin Daniel Cretton ont lancé un casting mondial pour trouver Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiwa et Sakura Haruno. Un premier nom se précise déjà, mais pour leur mentor : Charles Melton est en négociations finales pour incarner Kakashi Hatake.

Pour sa 17e édition, Le Livre sur les quais veut renouveler ses formats sans perdre son identité. À Morges, sa directrice artistique Adélaïde Fabre défend un festival plus participatif, ouvert aux autres arts et à de nouveaux publics, tout en maintenant la rencontre et la transmission au cœur du rendez-vous.

De 30 romans, il n’en reste plus que cinq. Le Prix du Roman Fnac a dévoilé la sélection finale de sa 25e édition : l’un de ces ouvrages succédera au lauréat 2025 et bénéficiera d’une importante mise en avant dans les magasins de l’enseigne. Verdict le 21 septembre.