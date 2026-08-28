À Rouen, une libraire paie depuis deux ans pour un chantier qui n’a pas commencé
Depuis juillet 2024, la librairie Les Grimoires de Morgane reste largement dissimulée derrière un échafaudage, au 74 rue de la République à Rouen. Deux ans plus tard, les travaux de réfection de la façade n'ont toujours pas commencé. Sa gérante, Jessica Lulli, estime avoir perdu environ la moitié de sa fréquentation et déboursé quelque 30.000 € dans le dossier. La structure devrait enfin disparaître le 30 septembre, remplacée par un filet de sécurité.