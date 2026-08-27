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La librairie parisienne de l’association L’Autre Livre, installée au 13 rue de l’École-Polytechnique, dans le 5e arrondissement, fermera ses portes au cours du mois de septembre, a appris ActuaLitté. Dans un message adressé à ses adhérents, la structure, qui fédère des maisons d’édition indépendantes, explique que les recettes sont restées « absolument pas à la hauteur de ce qui était envisagé ».

À Paris toujours, les salariés de Gibert Joseph ont débrayé ce 26 août devant la librairie du 26, boulevard Saint-Michel, au lendemain d’une réunion entre la direction du groupe, le mandataire judiciaire et le comité social et économique. Ils s’inquiètent du déroulement du Plan de sauvegarde de l’emploi ainsi que du devenir des 84 postes concernés par le « plan de transformation » engagé par la direction.

À Phalsbourg, en Moselle, la situation est tout autre. Menacée de fermeture à la fin de l’année 2025, la librairie L’Arbre à Papillons a finalement trouvé une repreneuse. Son fonds de commerce a été acquis pour 65.000 € par Cécile Irlinger, issue de la traduction et du doublage de jeux vidéo. Café, rencontres, espace jeunesse et cultures numériques doivent progressivement compléter l’activité, tout en préservant l’identité construite par les précédents libraires.

À ces mouvements s’ajoute un changement de direction dans l’édition. Directrice éditoriale des éditions Arthaud depuis 2011, Valérie Dumeige s’apprête à prendre la tête des Éditions des Équateurs. Elle succédera au fondateur de la maison, Olivier Frébourg, qui devrait rejoindre Madrigall pour diriger le Mercure de France. Révélée par La Lettre, son arrivée aux Équateurs a été confirmée à ActuaLitté.