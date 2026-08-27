En grève, les salariés de Gibert Paris s'opposent à une librairie “vidée de son savoir-faire”
Au lendemain d'une réunion entre la direction du groupe Gibert, le mandataire judiciaire et le comité social et économique (CSE) de Gibert Joseph Paris, un débrayage des salariés a eu lieu ce 26 août devant la librairie du 26, boulevard Saint-Michel, dans le 6e arrondissement de Paris. Ils s'inquiètent du déroulement du Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui les concerne et, plus largement, du sort réservé aux 84 emplois pris en compte par le « plan de transformation » de la direction.