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Après près de vingt ans dans le recyclage des ferrailles et des métaux, Julie Menant change radicalement de voie. Le 2 septembre, elle prendra les commandes de la librairie Anagramme à Sèvres, rebaptisée l’a.nagramme des jours. Pour sa première expérience à la tête d’une entreprise, l’ancienne responsable de contrats entend préserver l’identité généraliste du lieu tout en renforçant la place des éditeurs indépendants, de la jeunesse et des rencontres.

À huit jours du centenaire de la naissance de Michel Foucault, Flammarion publiera, le 7 octobre 2026, La Croisade des enfants, un ensemble de textes inédits et inachevés établis et préfacés par Arianna Sforzini. Plus qu’un simple inédit tiré des archives, l’ouvrage ressuscite un projet annoncé dès 1976 parmi les volumes appelés à prolonger l’Histoire de la sexualité.

Plus de dix ans après avoir obtenu en justice que les photographies prises d’elle par sa mère ne puissent être exploitées sans son consentement, Eva Ionesco poursuit son combat contre leur circulation. L’écrivaine et réalisatrice a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre l’avocat Emmanuel Pierrat, exécuteur testamentaire d’Irina Ionesco, qu’elle accuse de détenir et de receler certains de ces clichés.

Quatre ouvrages, répartis dans autant de catégories, composent le premier palmarès des Prix Strasbourg, créés en 2026 par le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le CIC, les Bibliothèques idéales et le groupe EBRA. Les lauréats recevront leur distinction le 29 septembre à 18 h, à Saint-Guillaume, dans le cadre du festival Bibliothèques idéales.