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Le 15 janvier 2026, le numéro 4003 de la revue Paris Match affiche en couverture une photographie de l'écrivain Nicolas Mathieu, côte à côte avec Charlotte Casiraghi, également autrice, cavalière et égérie de la marque Chanel. La titraille « Un nouveau chapitre à leur romance » laisse peu de doutes sur la teneur de l'article, tout comme la nature même du magazine, propriété de LVMH. Le Prix Goncourt 2018 n'a pas vraiment goûté ce coup de projecteur sur sa vie privée, et a assigné le titre en justice.

Transféré au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de Condé-sur-Sarthe en fin d'année 2025, Moben, coauteur du livre de cuisine Mange ta peine — Recettes du prisonnier à l'isolement (avec Gaëlle Hoarau, éditions du bout de la ville) s'était vu reprocher l'écriture et la publication de cet ouvrage. Au point que son transfert dans une de ces très médiatiques prisons, voulues par Gérald Darmanin, ressemblait à une sanction... La justice vient d'ordonner sa sortie du QLCO, pour un retour au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.

Marie Colombe reçoit le Prix « Envoyé par La Poste » 2026 pour Le bruit du melon qui explose, son premier roman, à paraître le 27 août chez Au diable vauvert. La récompense distingue chaque année un manuscrit arrivé chez un éditeur par la voie la plus ordinaire : la poste, sans recommandation ni intermédiaire.

Le Prix littéraire Maison Rouge dévoile les dix ouvrages de sa première sélection 2026. Pour cette 8e édition, le jury est à nouveau présidé par Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020. Le lauréat sera proclamé le 1er octobre à l’Hôtel Café de Paris, à Biarritz.