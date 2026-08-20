Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match
Exclusif - Le 15 janvier 2026, le numéro 4003 de la revue Paris Match affiche en couverture une photographie de l'écrivain Nicolas Mathieu, côte à côte avec Charlotte Casiraghi, également autrice, cavalière et égérie de la marque Chanel. La titraille « Un nouveau chapitre à leur romance » laisse peu de doutes sur la teneur de l'article, tout comme la nature même du magazine, propriété de LVMH. Le Prix Goncourt 2018 n'a pas vraiment goûté ce coup de projecteur sur sa vie privée, et a assigné le titre en justice.