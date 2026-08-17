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En Ukraine, le compteur n’a même pas eu le temps de refroidir. Après plus de 1,5 million de livres détruits en juillet, une frappe russe a touché, le 1er août, l’entrepôt RNK-Ranok à Kharkiv : près de huit millions d’exemplaires, 28.800 titres et quelque 600.000 manuels scolaires sont partis en fumée. Un incendie, plusieurs catalogues paralysés et une rentrée scolaire directement frappée. Le secteur perd là — presque un tiers d’une année moyenne de production.

Un assureur aime les murs qui restent à leur place. La littérature, beaucoup moins. Malpertuis enferme des dieux, l’Overlook retient ses morts, le château de Hurle déménage, la Maison des feuilles fabrique des mètres carrés, Piranèse vit avec les marées et la Maison des Ombres est vivante. Six dossiers, zéro contrat : quand l’agent immobilier vous dit que le couloir n’était pas là hier, oubliez la négociation. Courez. Même le cadastre finit par demander grâce.

Olivier Grondeau a passé 887 jours détenu en Iran. Joseph dans la nuit raconte les 72 premiers. On pourrait n’y voir qu’une cellule, l’accusation d’espionnage et le temps qui se déforme. Raphaële Gueit, libraire à 47° Nord, y lit autre chose : un manuel de survie où les codétenus, l’humour, Hafez et la poésie ouvrent des brèches. Quand tout est confisqué, la culture reste encore une manière de ne pas disparaître. Le livre raconte ce qui tient encore face à la prison.

Roxane a 26 ans, des années de drogue derrière elle et peu de mots pour raconter le manque. Dans Roxanne, premier roman de Romain Aguila, la guitare parle à sa place. Elle cherche un riff comme on cherche une sortie : concert, rechute, silence, recommencement. Pour la libraire Priscilla, le texte lui-même devient partition, entre crescendo et passages plus « piano ». Ici, la reconstruction ne promet pas de miracle. Elle avance note après note. Elle avance encore.

Colleen Hoover quitte les tables de best-sellers pour les salles obscures. Dans Verity, Lowen Ashleigh accepte de devenir le prête-plume d’une autrice à succès incapable de travailler, puis découvre dans ses archives des notes qui font vaciller toute l’histoire familiale. Dakota Johnson, Anne Hathaway et Josh Hartnett portent ce thriller psychologique réalisé par Michael Showalter. Sortie française : 30 septembre 2026. Le thriller peut donc commencer.

L’IA peut résumer Milton, bâtir le plan et rendre le devoir. Formidable, sauf si l’exercice consistait à lire, réfléchir et écrire. Katherine Rundell compare l’affaire à un élève qui prendrait le bus pour une course de trois kilomètres : il arrive plus vite, mais n’a rien entraîné. Des études montrent un gain immédiat avec l’IA et parfois un recul sans elle. Prudence toutefois : les données sont trop limitées pour condamner le cerveau humain. Rien n’est tranché.

Lundi, L’empereur, sa femme et le petit prince viennent serrer la pince d’un absent. Mardi, ils recommencent. Puis mercredi. Puis toute la semaine. La comptine apprend les jours aux enfants ; elle enseigne surtout qu’un souverain peut échouer sept fois de suite avec 100 % d’exécution de son programme. À partir de mercredi, la visite n’est plus un projet. C’est un protocole. Et personne, manifestement, n’ose couper le carrosse. L’échec devient donc la méthode.

À Hambourg, Perspektiven ne promet pas d’avoir tous les livres : elle annonce lesquels elle veut mieux montrer. Ouverte le 8 août, la librairie privilégie voix FLINTA*, queer, racisées et autres littératures sous-représentées, avec fauteuils, ateliers et club de lecture trans*. Harry Potter, lui, reste hors rayon. La fondatrice Amelie Stertenbrink résume l’équation : autant d’activisme que possible, autant de capitalisme que nécessaire. Le pari est là.