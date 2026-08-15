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L’été sourit décidément à Freida McFadden, à supposer qu’il existe encore une mauvaise saison pour l’autrice de La Femme de ménage. Le dîner conserve largement la tête des ventes, tandis que l’Américaine place six titres dans le top 10, dont les deux premiers. Derrière, Virginie Grimaldi, Valérie Perrin et Guillaume Musso tentent de résister. Le poche domine presque entièrement le classement, avec neuf titres sur dix : moins cher, plus léger et parfaitement adapté aux lectures de plage.

Lauréat du Prix Senghor du public du premier roman pour Makila, Elvis Ntambua Mampuele revient, dans un entretien mené par Karim El Haddady, sur la guerre en République démocratique du Congo et sur le rôle que peut jouer la création dans une société meurtrie. « La culture ne met pas fin à une guerre, mais elle peut aider une société à guérir, à se rassembler et à préparer les conditions d’une paix durable », estime le romancier.

Le piratage en ligne recule fortement dans le monde, mais l’édition résiste à la tendance. D’après le rapport 2025 de MUSO, les sites pirates liés aux contenus éditoriaux ont enregistré près de 66 milliards de visites l’an dernier. La France se situe au 10e rang mondial pour ce secteur, largement dominé par un format : le manga.

La Bibliothèque nationale de France échappe à une demande d’indemnisation après la chute d’une participante à un événement organisé dans ses murs. Le 7 février 2019, celle-ci s’était fracturé le poignet gauche après avoir glissé sur le parvis, rendu humide par la pluie. Elle invoquait un « défaut d’entretien normal d’un ouvrage public », mais le tribunal administratif de Paris a finalement rejeté sa requête.