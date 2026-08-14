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Paru au début de 2023, Histoire d’une falsification. Vichy et la Shoah dans l’Histoire officielle et le discours commémoratif (L’Artilleur) a suscité de vives polémiques et plusieurs procédures judiciaires, sur fond d’accusations de révisionnisme historique et de diffamation. L’un de ses coauteurs, René Fiévet, avait assigné L’Humanité après le refus de publier son droit de réponse. Fin juillet, le tribunal judiciaire de Paris l’a débouté.

Ouvertures, reprises, fermetures, difficultés économiques : l’été 2026 donne à voir la librairie française dans tous ses états. D’une ancienne imprimerie ardéchoise à un café peuplé de chats dans les Vosges, en passant par des enseignes centenaires en quête de repreneurs, ActuaLitté raconte ces petites et grandes histoires de transmission, de fragilité et de réinvention.

Il est des rencontres entre un être et un lieu qui semblent relever d’une mystérieuse géographie intime. Entre Pierre Loti et Istanbul, le lien fut de cet ordre : immédiat, profond, presque inexplicable. L’écrivain passa sa vie à explorer, célébrer et défendre cette passion, jusqu’à faire de la ville l’un des fils secrets de son œuvre comme de son existence. Par Amel Aït-Hamouda.

Depuis les rachats de Marvel en 2009 puis de Lucasfilm en 2012 par Disney, la rencontre entre super-héros et galaxie lointaine semble presque inévitable. Elle prendra finalement forme dans les comics en janvier 2027 avec Hope Assembles, une nouvelle série mêlant les univers de Marvel et de Star Wars, confiée à Kevin Smith et David Marquez.