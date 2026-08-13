Newsletters

Élise Rillard, libraire au Café-Librairie Le Tagarin, en Bretagne, voit dans Base Toundra bien davantage qu’un simple polar historique. Elle y retrouve le souffle d’une grande aventure romanesque, travaillée par le froid, la mémoire de la guerre et les ambiguïtés de la neutralité suédoise. Dans le Grand Nord, la toundra n’est jamais un décor : elle impose son rythme, éprouve les corps et rappelle combien les certitudes deviennent fragiles lorsqu’elles se frottent au réel.

Ce n’est pas encore l’Anneau unique, mais la trouvaille a de quoi réjouir les amateurs de Tolkien : une traduction jusqu’ici inconnue d’un texte médiéval, signée par le futur auteur du Seigneur des Anneaux, a refait surface dans les collections de la bibliothèque Bodléienne de l’université d’Oxford. Intitulé Soul’s Warde, ce texte d’une dizaine de pages traduit l’allégorie médiévale Sawles Warde, que J.R.R. Tolkien faisait remonter aux alentours de 1210.

Manuscrit médiéval égaré au siècle de l’acier et du béton, Le Livre rouge est une anomalie. Carl Gustav Jung, alors plongé dans une profonde crise intérieure, y consigne visions, dialogues, peintures et mythes qui préfigurent plusieurs de ses concepts majeurs. Plongée dans un objet fascinant, né de la tentative d’un homme pour donner forme à ce qui, faute de visage, menaçait de le posséder.

Plus de vingt-cinq ans après avoir cofondé Mama Éditions avec Michka Seeliger-Chatelain, Tigrane Hadengue quitte la maison ainsi que le groupe Hachette Livre, qui en est propriétaire depuis 2023. Celui qui poursuit désormais ses activités d’auteur et de conférencier sous le nom de Tigran achève ainsi le passage de relais amorcé il y a près de trois ans avec la cession de la maison. Une nouvelle étape s’ouvre pour l’éditeur comme pour son fondateur.