“C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Élise Rillard, libraire au Café-Librairie Le Tagarin en Bretagne, voit dans Base Toundra bien plus qu’un simple polar historique. Elle y retrouve une grande aventure romanesque, traversée par le froid, la mémoire de la guerre et les fragilités de la neutralité suédoise. Dans le Grand Nord suédois, le froid n’est jamais un simple décor. Il commande les gestes, ralentit les corps, rappelle à chacun ce que vaut une certitude lorsqu’elle rencontre la toundra.