Paris va poser une plaque là où George Orwell a connu la dèche
Le Conseil de Paris a approuvé en juin dernier trois plaques commémoratives consacrées à des écrivains : George Orwell dans le 5e arrondissement, Léon-Paul Fargue dans le 10e et Louisa Aslanian, honorée avec son mari Arpiar Aslanian, également dans le 10e. Trois adresses qui racontent tour à tour la pauvreté parisienne devenue littérature, la ville arpentée comme une œuvre et le destin d’une autrice arménienne engagée dans la Résistance.