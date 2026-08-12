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Le Conseil de Paris a approuvé en juin dernier l’installation de trois plaques commémoratives consacrées à des écrivains : George Orwell dans le 5e arrondissement, Léon-Paul Fargue dans le 10e, et Louisa Aslanian, honorée avec son mari Arpiar Aslanian, également dans le 10e. Trois adresses pour trois rapports à Paris : la misère devenue matière littéraire, la ville parcourue comme une œuvre, et le destin d’une autrice arménienne engagée dans la Résistance.

Au cours de l’été, ActuaLitté s’est également penché sur les comptines et chansons pour enfants, vues à travers les yeux d’un jeune père épuisé par les nuits hachées et les biberons. Avec Le Sens caché des comptines, Benjamin Valière en tire une conférence musicale et humoristique, joyeuse entreprise de dynamitage des souvenirs d’enfance, à coups de doubles sens et d’interprétations parfois si acharnées qu’elles finissent forcément par trouver ce qu’elles étaient venues chercher.

Aux États-Unis, Penguin Random House, rejoint notamment par Hachette, HarperCollins et l’Authors Guild, demande une nouvelle fois à la justice de mettre un terme aux interdictions de livres dans l’Iowa. La plainte amendée resserre cette fois son argumentaire autour d’un nombre limité de titres, afin de permettre au tribunal d’examiner plus précisément les ouvrages concernés et de mesurer le caractère abusif de leur censure.

En Allemagne, le bilan 2025 du secteur du livre fait apparaître les premiers effets économiques du « déclin de la lecture » observé depuis plusieurs années. Le recul touche désormais aussi les plus jeunes tranches d’âge, jusque-là considérées par l’industrie comme l’un de ses principaux relais de croissance.