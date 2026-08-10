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Le Weekly Shonen Jump est passé sous le million d’exemplaires de tirage moyen par numéro pour la première fois depuis 1971, avec 985.000 exemplaires entre avril et juin 2026. Ce recul accompagne la mutation du marché japonais du manga : en 2025, le numérique représentait 76,1 % de sa valeur, tandis que le papier chutait fortement. La prépublication reste centrale, mais se déplace désormais vers les écrans et les plateformes numériques. Le modèle imprimé historique s’efface.

Entre mars 2025 et mars 2026, 76 incidents portant atteinte aux libertés de création ont été recensés en France, dont douze concernent directement le livre, la lecture publique et les librairies. Pressions sur les acquisitions, destructions d’ouvrages, rencontres annulées, vitrines dégradées ou saisies figurent parmi les faits relevés. Le bilan reste toutefois incomplet, plusieurs formes de pression informelle et d’autocensure échappant au recensement.

La comptine Chère Élise, construite autour d’un seau percé et d’une succession de réparations impossibles, peut se lire comme une satire des rapports conjugaux. Eugène sollicite sans cesse Élise, qui détient les solutions et organise toute la chaîne des tâches. Derrière cette mécanique absurde apparaissent charge mentale, dépendance, transmission imparfaite des savoirs et infantilisation, jusqu’à transformer la panne domestique en déclaration d’amour détournée.

Près de vingt-cinq ans après la répression de septembre 2001 en Érythrée, le sort de douze écrivains et journalistes demeure inconnu. Arrêtés sans inculpation ni procès après la fermeture de la presse indépendante, ils n’ont depuis eu aucun contact avec leurs familles. PEN International réclame une preuve de vie et la localisation des détenus. Des décès ont été évoqués au fil des années, mais aucune confirmation indépendante n’a pu être obtenue. L’Érythrée reste dernière du classement mondial 2026 de RSF.

Le rapport annuel 2025 sur la liberté de création signale l’existence de plusieurs groupes structurés à l’origine d’actions organisées contre des acteurs culturels. La plupart seraient identifiés par les services de renseignement territorial, sans que leur nom, leur nombre ou leur orientation soient précisés. Le document recommande une attention renforcée, en lien avec le ministère de l’Intérieur, mais ne permet pas d’affirmer qu’ils sont surveillés ou fichés.

La censure culturelle ne passe plus seulement par des interdictions ou des dégradations visibles. Le rapport annuel 2025 sur la liberté de création met en évidence des formes plus diffuses : projets modifiés, programmations ajustées ou renoncements anticipés. Parmi 211 établissements culturels interrogés, 24 % déclarent avoir déjà renoncé à un projet ou l’avoir modifié pour éviter des risques, notamment une polémique, une perte de financement ou des tensions locales.