“C'est un roman rocambolesque pour qui aime être surpris”
Au Stanhope Plaza, Mila a grandi entre une mère happée par la finance et Lupita, nounou devenue famille. Puis la crise de 2008 fissure ce huis clos de luxe. Priscilla, libraire pour Kube, revient sur Le Bruit du melon qui explose, premier roman de Marie Colombe à paraître le 27 août chez Au diable vauvert et déjà en lice pour deux prix : un récit d’apprentissage « rocambolesque », où l’humour protège avant de libérer. Livre sélectionné pour le Prix Envoyé par La Poste 2026.