Comptine Le Bon Roi Dagobert : une histoire d'organisation et de management toxique
Alors que ma progéniture jubile d'avoir en boucle l'histoire d'une culotte mise à l'envers, j'endure le supplice du pal, version musicale. Elle rit d'une distraction, quand son père est effrayé par ce monarque prompt à dépouiller qui vole à son secours. Au fil de 24 couplets, « le bon saint Éloi » perdra ses vêtements, son argent, ses cheveux, sa dignité – et sa vie ne tient qu'à un fil. Que les enfants s'égosillent, fort bien : l'inspection du travail a du pain sur la planche
Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Rentrée littéraire : “Lisez, mais laissez donc les lecteurs lire, bordel !”
#balancetonediteur VS #balancetonauteur : le monde littéraire à contre-pied
Le wokisme peut-il conduire à l’effacement du passé ?