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Le bon roi Dagobert avait mis sa culotte à l’envers. L’affaire semblait légère ; elle révèle surtout une organisation où saint Éloi repère les erreurs, les corrige et en paie le prix. Au fil de vingt-quatre couplets, le souverain valide quatorze remarques d’un « C’est vrai », accuse les absents, prélève vêtements, argent et cheveux sur son conseiller, puis lui demande de prier — et presque de mourir — à sa place. La comptine ressemble soudain à un manuel de management toxique en vers.

L’écrivain Marcel Cohen est mort à Paris le 31 juillet 2026, à 88 ans. Auteur d’une œuvre fragmentaire nourrie par les faits, les objets et la mémoire, il avait fait de la Shoah une présence discrète mais centrale, notamment dans Sur la scène intérieure et Cinq femmes. Récompensé par les prix Wepler, Jean-Jacques-Rousseau et Paul-Morand, il laisse une œuvre rigoureuse, sans emphase.

Orell Füssli Thalia a accru ses ventes au premier semestre 2026, sans convertir cette progression en bénéfices. Son chiffre d’affaires consolidé au prorata atteint 55,4 millions de francs suisses, en hausse de 2,3 %, tandis que le résultat opérationnel recule de 1,59 à 1,024 million. L’intégration des treize papeteries A. Köhler et l’ouverture de trois librairies ont renforcé le réseau, mais aussi ses charges. Le groupe maintient néanmoins ses prévisions annuelles.

Au grand croisement des départs d’août, six livres restent sur l’aire de repos. Les juilletistes laissent derrière eux Eau de rose et soda bread, De chair et de fer et Facile ou difficile ? Les aoûtiens embarquent avec Printemps bleu, La plus belle personne et Je te menace d’une colombe blanche. Roman gourmand, essai sur le validisme, album, manga, récit adolescent et poésie d’exil composent un bagage éclectique. Verdict : couper le moteur demeure encore le meilleur moyen d’avancer.

Le premier roman policier de Jerry Falade avait déclenché une bataille entre quatorze éditeurs américains, avec une offre supérieure à 2 millions de dollars et plusieurs propositions britanniques à six chiffres. Puis ses agents ont retiré Call Me, I’ll Hide the Body, incapables de garantir les conditions de son écriture après des soupçons d’usage d’IA. L’auteur dément toute intervention générative et évoque un biais racial. Aucun élément décisif n’a été rendu public, mais les négociations sont suspendues.

Jean-Sébastien Blanck, auteur jeunesse, ancien journaliste et fondateur d’Alzabane éditions, est décédé. Né en 1970, il avait créé sa maison en 2007 pour concevoir ensemble récit, illustration, mise en page et objet imprimé. Son catalogue, riche de plus de trente titres, défendait des textes exigeants sans tenir les jeunes lecteurs à distance. Présent dans les salons, les écoles et les collèges, il transmettait aussi les étapes de fabrication d’un livre, du manuscrit à l’impression.

Désolation, le roman de Stephen King publié en 1996, reprend la route du cinéma. Searchlight Pictures développe une nouvelle adaptation produite par Sam Raimi, sur un scénario de Ryan Brennan. Zach Lipovsky et Adam B. Stein, réalisateurs de Final Destination : Bloodlines, négocient la mise en scène. Le récit conduit des voyageurs dans une ville minière du Nevada dominée par l’entité Tak. Déjà porté à l’écran pour ABC en 2006, le projet reste sans casting, calendrier ni date de sortie.

Les affiches READ de l’American Library Association ont quitté les bibliothèques pour la salle des ventes. Réunis en 240 lots, ces portraits de célébrités lisant ont totalisé 94 846 dollars. Paul Newman domine avec 10 000 dollars, devant Goldie Hawn, Spike Lee et Beverly Cleary. Taylor Swift atteint 2 250 dollars, David Bowie 1 156,25 et Yoda 1 000. Nées pour rendre la lecture désirable dans les écoles et les campus, ces images sont désormais devenues des objets de collection.