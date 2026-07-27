Rentrée littéraire : “Lisez, mais laissez donc les lecteurs lire, bordel !”
Pour les lectrices et les lecteurs, la rentrée littéraire commencera fin août. Mais les maisons d’édition, les calendriers sont arrêtés, les services de presse expédiés et les titres à enjeu entourés de soins attentifs. Dans les rédactions, les plis s’empilent et les lectures ont débuté depuis des semaines. Avant même que le public ne découvre les 461 romans annoncés entre août et octobre, une première hiérarchie se dessine et Monsieur Morris s’inquiète de voir les idoles de la fin de l’été, consacrées mi-juillet...
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