Newsletters

Conçu comme un simple exercice destiné à remotiver des apprenants de français, « Gaza en rimes » a rapidement pris l’ampleur d’un véritable événement littéraire. Porté par un jury prestigieux, le concours a suscité un enthousiasme bien supérieur aux attentes de ses organisateurs. Sous les bombardements, malgré la faim, les déplacements et les coupures d’Internet, des étudiants ont écrit, chanté et fait entendre Hugo, Apollinaire ou Boris Vian.

Le 2 juillet, le tribunal de commerce de Bobigny s’est penché sur J’étais là, le livre du rappeur Driver et du journaliste Ismaël Mereghetti, paru en mars 2022 chez Faces cachées Éditions et Hors Cadres. Non pour revenir sur ces « 30 ans au cœur du rap » annoncés en sous-titre, mais pour rappeler à l’un des coéditeurs les obligations contractées envers son partenaire.

« Partir, c’est mourir un peu », écrivait Edmond Haraucourt. Il omettait que le voyage pouvait aussi faire perdre la mémoire, exhumer un meurtre, révéler les mensonges d’un conjoint ou conduire à une assignation à résidence en compagnie de diplomates nazis. Les poètes ont parfois le sens de la formule, moins celui des conséquences pratiques.

Fnac Darty clôt le premier semestre 2026 sur une légère progression de son activité et une amélioration de sa rentabilité opérationnelle. Dans ce bilan plutôt favorable, le livre détonne : l’enseigne le signale en recul, tandis que l’ensemble des produits éditoriaux affiche une baisse de 8,5 %. Un chiffre à interpréter avec prudence, le groupe ne publiant pas séparément le montant de ses ventes de livres.