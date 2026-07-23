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Après près de quatre décennies consacrées aux livres anciens, Hubert Bouccara a définitivement fermé La Rose de Java, rue Campagne-Première, à Montparnasse. Placée sous les figures tutélaires de Joseph Kessel, Romain Gary, Henry de Monfreid et des écrivains voyageurs, la librairie reflétait autant les passions littéraires de son propriétaire que ses engagements en faveur des bouquinistes et de l’indépendance. Elle servait aussi de tribune à des prises de position volontiers provocatrices, parfois ouvertement injurieuses.

Début juillet, le ministère de l’Intérieur a interdit la distribution aux mineurs et la promotion de l’Encyclopédie de l’Holocauste, un ouvrage négationniste diffusé en France par les Éditions des Tuileries, structure liée à l’hebdomadaire d’extrême droite Rivarol. La Place Beauvau indique également avoir signalé le titre à la procureure de la République de Paris.

Marraine de la première édition du Prix La SAIF x Ce qui nous lie, l’autrice et illustratrice Cy défend une création inséparable des combats collectifs. Remise le 13 septembre pendant le festival Les Muses, cette nouvelle récompense ne couronnera pas une œuvre : elle offrira à un collectif engagé trois jours pour se retrouver, réfléchir et reprendre son souffle.

Quelques mois seulement après avoir reçu un Laurier de l’audiovisuel, Ce monde me rend fou disparaîtra de France Inter. La station a choisi de ne pas reconduire à la rentrée la chronique littéraire et sociale que Christophe Bourseiller tenait depuis six ans dans la matinale du week-end.