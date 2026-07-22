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À peine paru, déjà introuvable ? À en croire Verso, label du Seuil, le thriller Celle qui sait, de Riley Sager, aurait déclenché une véritable ruée. Tiré à 12.000 exemplaires, le roman traduit par Dominique Haas totalisait pourtant 3067 ventes au 12 juillet, selon les chiffres GfK transmis par l’éditeur. Reste donc une question : où sont passés les quelque 9000 autres volumes ? Petit problème de calcul à l’usage des nostalgiques du cahier de vacances.

Dans le sillage de Bourges 2028 et des commémorations du 150e anniversaire de la mort de George Sand, un nouveau prix littéraire entend prolonger l’héritage de l’écrivaine de Nohant. Il distinguera un roman faisant écho à ses combats pour la liberté, le progrès social et l’affirmation des territoires. Huit ouvrages ont été retenus pour cette première édition.

Alors que la contestation de l’emprise de Bolloré sur les médias, l’édition et la diffusion gagne les gares, un paradoxe apparaît derrière les enseignes. Plusieurs boutiques Fnac, présentées comme une possible alternative à Relay, sont en réalité exploitées par Lagardère Travel Retail ou par Lagardère & Connexions, sa coentreprise avec SNCF Gares & Connexions. Or Relay appartient précisément au même opérateur. Derrière des devantures concurrentes, une même concentration commerciale.

Ce dimanche 19 juillet, l’Espagne a repris la couronne à Lionel Messi. Il aura pourtant fallu attendre la 106e minute et un but de Ferran Torres pour que le tableau d’affichage traduise enfin une domination installée dès le coup d’envoi. Deux tirs argentins, aucun cadré, onze arrêts d’Emiliano Martínez : le score de 1-0 dit mal l’écart entre les deux équipes. Pour raconter ce sacre, cette asphyxie et cette chute longtemps différée, trois œuvres s’imposent : Les Vagues, Sa Majesté des mouches et Le Roi se meurt.