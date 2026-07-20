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La Writers Guild of America demande à la justice fédérale de bloquer le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, une opération valorisée à 110 milliards de dollars. Le syndicat estime que ce rapprochement réduirait le nombre d’employeurs, pèserait sur les rémunérations et limiterait les commandes. Son argument renvoie à l’édition : en 2022, un juge avait empêché Penguin Random House d’absorber Simon & Schuster afin de préserver la concurrence pour l’acquisition des manuscrits.

De la transmission au redressement après sinistre, huit récits montrent la librairie sous toutes ses coutures. À Auch et Orléans, la relève s’organise ; à Caussade et Verson, les commerces cherchent à fidéliser leurs lecteurs. À Augan, une enseigne incendiée tente de renaître, tandis que Lecce et Bruxelles élargissent leurs usages. En coulisses, les difficultés du distributeur Makassar fragilisent quelque 200 éditeurs indépendants et rappellent qu’un livre peut rester bloqué avant même d’atteindre les tables.

À Takeo, au Japon, des enfants liront en août devant LOVOT, un robot de compagnie appelé à tenir le rôle d’un auditeur attentif, sans corriger ni noter. Quatre journées sont prévues, dont deux pour des jeunes ayant besoin d’un accompagnement particulier. La formule reprend le principe des séances avec des chiens lecteurs, censées réduire la pression. LOVOT n’est toutefois pas présenté comme capable de reconnaître le texte, et aucun protocole d’évaluation n’est annoncé : une présence rassurante, peut-être, une méthode pédagogique, pas encore.

Un navire part pour un long voyage en Méditerranée, manque de vivres après cinq ou six semaines et choisit de manger le mousse. L’intrigue de la comptine résiste mal à l’examen : les côtes et les ports abondent, la traversée d’est en ouest aurait pu être achevée dans ce délai, tandis que pêche, rationnement et inventaire sont curieusement oubliés. Même le tirage au sort désigne le plus jeune, pourtant peu nourrissant. Une catastrophe maritime, certes, mais surtout un naufrage de la logistique.

Marvel Comics quittera New York, où son histoire a commencé avec Timely Comics en 1939, pour rejoindre Burbank d’ici juillet 2027. Plus d’une centaine de salariés sont invités à traverser les États-Unis afin de rapprocher l’édition des pôles cinéma et télévision de Disney. Le transfert coïncide avec l’expiration du bail new-yorkais et une réorganisation : Stephen Wacker devient rédacteur en chef, tandis que C.B. Cebulski part au Japon développer les créations asiatiques. Spider-Man reste à Manhattan ; ses éditeurs, beaucoup moins.

À Venise, Nabatele fait flotter une synagogue posée sur un rocher au-dessus de l’Arsenale Nord, lorsque la météo l’autorise. Présentée jusqu’au 16 septembre dans le cadre de la Biennale Arte, l’installation d’Anna Kamyshan évoque les synagogues en bois disparues d’Europe orientale et la mémoire du ghetto vénitien. Liée au Yiddishland Pavilion, elle ne célèbre pas un État, mais un territoire culturel sans frontières, préservé par le yiddish, les traductions, les lectures et les livres. Une architecture sans sol, donc, mais riche en mémoire.

Dix parutions francophones de moins de 200 pages prouvent qu’un petit format peut loger de vastes mondes. La sélection traverse le noir social, la prose rurale, l’anticipation féministe, la mémoire coloniale, l’autobiographie, le théâtre et la poésie. On y croise un meurtre commandité pour accueillir un bébé, une greffe d’utérus dans le métavers, des rêves fabriqués contre une tyrannie ou le trésor de La Buse à La Réunion. De quoi lire large sans lire long, avant que la rentrée littéraire ne reprenne toute la place.