Souffrance au travail : Hatier conteste devant la justice l'expertise demandée par le CSE
Au sein des éditions Hatier, contrôlées par le groupe Bolloré via Hachette Livre, quand les représentants du personnel s'inquiètent de la souffrance au travail de plusieurs salariés, la direction se tourne vers la justice. Or, le tribunal judiciaire de Nanterre a donné raison au groupe : le recours à une expertise, pour évaluer un « risque grave » qui pèserait sur des employés du service diffusion, était injustifié.