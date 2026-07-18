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Le tribunal judiciaire de Paris a condamné Talent Éditions pour contrefaçon après la réédition, en 2022, de Football : Les 400 meilleurs joueurs de l’Histoire. Cette version augmentée, publiée sans autorisation ni nouveau contrat avec Raphaël Nouet, reprenait ses textes et ajoutait 40 fiches. La maison devra lui verser 10 000 € de dommages-intérêts et 5 000 € de frais de justice. La première édition de 2018, acceptée par l’auteur malgré l’absence d’écrit, demeure licite.

Le tribunal judiciaire de Nanterre a annulé l’expertise pour risque grave votée par le CSE de Hatier au sein du service diffusion. La justice reconnaît une souffrance au travail liée à certaines pratiques managériales, mais estime que les élus n’ont démontré ni une mise en péril effective de la santé des salariés ni l’insuffisance du plan engagé par la direction. Le CSE, qui relève un taux de rotation passé de 9 % en 2023 à 26 % en 2025, envisage les recours prévus par la loi.

Ancienne ingénieure à la SNCF, Nawal Kerdougli a lancé au printemps ManYaya, présentée comme la première librairie française exclusivement antiraciste. Installée à Poitiers, mais accessible en ligne, elle veut diffuser ces ressources bien au-delà des grandes villes. Son catalogue mêle essais, romans, bandes dessinées et jeunesse, selon trois critères : rigueur, diversité des voix et accessibilité. Un choix éditorial assumé comme politique, sans transformer la librairie en espace austère réservé aux initiés.

Rakuten fermera sa place de marché française à la fin de 2026, aucune offre de reprise n’ayant satisfait ses exigences. Quelque 180 salariés sont concernés. Héritière de PriceMinister, rachetée en 2010, la plateforme constituait un canal ancien pour les livres neufs et surtout d’occasion : en 2022, elle affirmait que ces derniers formaient 85 % de ses ventes d’ouvrages. La disparition prive particuliers et professionnels d’une vitrine, mais n’entraîne pas la fermeture de Kobo.

Netflix et le Centre national du livre organiseront, du 16 au 18 octobre 2026 à Ground Control, à Paris, un festival gratuit consacré aux œuvres passées de la page à l’écran. Rencontres, débats, clubs de lecture, lectures musicales et bibliothèque éphémère sont annoncés, avant une programmation détaillée à la rentrée. Le rendez-vous présentera aussi une étude GfK sur l’effet des adaptations sur la filière. Les réservations ouvriront à la rentrée, dans la limite des places disponibles.

Après 36 ans à Charenton et Ivry-sur-Seine, CED et CEDIF s’installent à Maisons-Alfort et renforcent leur organisation commerciale. Les deux structures, actives depuis 1989 auprès de l’édition indépendante, accompagnent près de 250 maisons et affichent un chiffre d’affaires net de 20,7 millions d’euros. Leurs 12 représentants assurent environ 9 500 visites annuelles en librairie, réparties sur sept tournées. Deux distributeurs supplémentaires ont rejoint en 2026 les quatre partenaires historiques.

Un manuel consacré au kung-fu de la mante religieuse, abondamment annoté vers 1960, a été présenté aux enchères à Londres comme ayant appartenu à Bruce Lee. Flèches, schémas et indications techniques montrent un lecteur disséquant les mouvements, avant sa carrière hollywoodienne. L’attribution repose publiquement sur un certificat de Taky Kimura, ami et assistant instructeur de Lee, sans expertise graphologique distincte signalée. Estimé entre 50 000 et 70 000 £, l’ouvrage n’a pas trouvé preneur le 16 juillet.