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Une carte, quelques points et, au bout, 5 % de remise : la fidélité aurait trouvé sa formule. Enfin, presque. Si 67 % des consommateurs reviennent volontiers là où leur assiduité est récompensée, la librairie joue avec une marge bien moins extensible que les promesses du marketing. Les clients apprécient le geste ; les comptes, beaucoup moins. Rien ne prouve encore que les achats supplémentaires compensent la ristourne. D’autres privilèges, moins coûteux, pourraient mieux servir la relation.

L’édition connaît les années calmes. 2026 n’en fait manifestement pas partie. Entre ventes en recul, crédits publics rabotés et réserves du Centre national du livre appelées à fondre, Renaud Lefebvre redoute un soutien bientôt réduit à peau de chagrin. Quant aux opérateurs d’IA, ils prendraient avec le droit d’auteur quelques libertés — comprendre : une « infraction permanente ». Le directeur général du SNE appelle donc les ayants droit à quitter le registre de l’indignation pour celui des tribunaux.

Le Tumulte portait bien son nom ; sa fermeture, beaucoup moins. La librairie de Vouvray a baissé définitivement le rideau le 30 juin, jour de sa liquidation judiciaire, après presque cinq années d’activité. Antoine Jarrige avait installé là une offre généraliste, attentive à l’édition indépendante, à l’écologie et au féminisme. Une collecte de plus de 18.000 € avait offert un répit. L’endettement, l’arrêt des livraisons et une fréquentation trop faible ont écrit la fin.

Les catastrophes naturelles ont cette fâcheuse habitude : elles ignorent les métaphores. Après les incendies de Fontainebleau, Rochebrune, de Sophie Divry, prend une résonance moins romanesque qu’on ne le souhaiterait. Une famille en crise gagne la montagne, les alertes s’accumulent, la pluie redouble et les digues cèdent — dehors comme dedans. Thriller métaphysique, fable écologique et satire sociale se rejoignent sur un constat : ce que l’on refuse de voir finit souvent par nous rattraper.

Des méthodes de lecture aux romans scolaires, Sedrap accompagnait les élèves depuis 1985. Le tribunal de commerce de Montauban a pourtant refermé le manuel : l’éditeur toulousain a été placé en liquidation judiciaire le 7 juillet. Fondée par des enseignants et conseillers pédagogiques, la maison réunissait plus de 450 références pour la maternelle et l’élémentaire. Reprise en 2019 par Adonis Éducation alors qu’elle était déjà fortement endettée, elle n’aura pas trouvé dans ce nouveau chapitre son dénouement heureux.

À Hong Kong, certains livres se lisent désormais comme des pièces à conviction. Cinq personnes ont été arrêtées le 15 juillet après des perquisitions dans deux librairies de Mong Kok. Deux hommes et trois femmes sont soupçonnés d’avoir exposé et vendu des publications jugées séditieuses, repérées dans une cargaison venue de l’étranger. Ni les titres saisis ni l’identité des interpellés n’ont été révélés. Les autorités, elles, invitent les libraires à réviser soigneusement leurs rayonnages.

On n’est pas à une injonction près lorsqu’il s’agit de lecture : lire pour se détendre, apprendre, mieux dormir ou délaisser les écrans. Jean-Claude Zylberstein déplace la pile. Avocat, éditeur et créateur de collections, il rappelle que les livres lui ont permis de franchir des frontières sociales, professionnelles et intellectuelles. Le plaisir peut ouvrir l’ouvrage, certes. Mais réduire la lecture à cette seule promesse revient à oublier l’essentiel : elle demeure un instrument de liberté.