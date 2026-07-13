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À paraître le 24 septembre, Une histoire de la pâtisserie explore, à partir des collections de la BnF, l’évolution d’un art devenu spectacle. Des oublieurs médiévaux aux desserts instantanés du XXe siècle, l’ouvrage retrace les mutations des techniques, du commerce et des usages sociaux. Ses 143 illustrations montrent que vitrines, pièces montées et réclames mettaient déjà les gâteaux en scène bien avant les réseaux sociaux, entre prestige, publicité et plaisir familial.

À Paris, une vingtaine d’élèves du CM1 à la 6e ont participé à un atelier imaginé par l’autrice Aurélie Gerlach dans le cadre de l’opération estivale « Cet été, je lis ! ». En prenant la recette de cuisine comme modèle, les enfants ont inventé des pâtisseries magiques, leurs pouvoirs et leurs ingrédients. Ce cadre familier facilite l’écriture collective, libère l’imagination et cherche à associer durablement lecture, création et plaisir, loin de la page blanche intimidante.

La France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde en battant le Maroc 2-0. Après un penalty repoussé par Yassine Bounou, Kylian Mbappé a ouvert le score à la 60e minute, avant de servir Ousmane Dembélé pour le second but. Sans livrer une rencontre spectaculaire, les Bleus ont imposé leur maîtrise collective, comparée à un Léviathan : un organisme compact où chaque joueur se fond dans une volonté commune de gagner, avec efficacité et peu d’effusion.

Les discussions littéraires en ligne recensées du 3 au 9 juillet mettent en avant des récits traversés par l’enquête, les disparitions, l’emprise et les fractures sociales. Irène de Christine Lapostolle, Le Portier de Chris Pavone, La Voie de Gabriel Tallent, Spécimen de Pauline Clavière et Maypops de Didier Decoin figurent parmi les ouvrages les plus commentés. Les critiques, parfois divisées, font aussi émerger la mémoire coloniale et la violence historique.

La Tapisserie de Bayeux a quitté la Normandie le 9 juillet pour rejoindre le British Museum, où elle sera exposée du 10 septembre 2026 à juillet 2027. Transportée sous escorte dans une caisse climatisée et antivibratoire, l’œuvre du XIe siècle sera présentée au Royaume-Uni pour la première fois. Longue de près de 70 mètres, elle relate la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant et la bataille de Hastings en 1066, avant son retour dans un musée rénové.

Ouverte au printemps dans l’East Village, Wild Sorrel Cookbooks consacre l’essentiel de ses rayonnages aux ouvrages culinaires. La librairie new-yorkaise réunit nouveautés, livres d’occasion, titres épuisés et raretés couvrant de nombreuses traditions gastronomiques. Son fondateur, Troy Chatterton, ancien responsable de Three Lives & Company, veut en faire un lieu de quartier destiné aux cuisiniers amateurs, à la transmission des savoir-faire et aux découvertes éditoriales.

Au Japon, 851 professionnels des bibliothèques ont départagé 78 ouvrages pour la troisième édition du Grand Prix des livres effrayants. Quatre catégories distinguent le frisson diffus, le danger imminent, le sursaut et le malaise persistant. Le palmarès récompense des microfictions, un album sur le funambule Philippe Petit, un livre jouant sur l’image et un roman construit autour de cartes inquiétantes. Il sert aussi de guide d’acquisition pour les bibliothèques scolaires.