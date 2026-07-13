La lecture, une gourmandise : des recettes d'enfants pour donner envie de lire
Cet été, je lis ! : entre l’assertion et la promesse faite à soi-même, le ministère de l’Éducation nationale annonce la couleur de sa campagne estivale. Ce 10 juillet, à la Fnac des Ternes, une vingtaine d’élèves, du CM1 à la 6e, ont mis leur imagination aux fourneaux avec l’autrice Aurélie Gerlach. Au menu : inventer un gâteau magique, choisir ses pouvoirs et dresser la liste de ses ingrédients. Os humains compris.
La défaillance du distributeur-diffuseur Makassar, une “vraie crise” pour l'édition indépendante
“Le pilon, si redouté des auteurs, a-t-il un cœur ?”
À Riom, la librairie Le Cadran Solaire est en redressement judiciaire
Makassar “unique fautif” ? Pollen refuse le procès trop simple