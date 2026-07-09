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Yves Rousset prendra, le 1er septembre 2026, la présidence de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, où il succédera à Christian Janin. Commissaire du gouvernement auprès de l’ANLCI depuis 2021, l’ancien préfet a notamment exercé en Haute-Loire et en Loir-et-Cher. L’agence coordonne les acteurs publics, territoriaux, économiques et associatifs engagés dans la prévention, la mesure et la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme au quotidien.

Alors que Makassar recherche des solutions extérieures pour maintenir son activité, DOD&Cie organise la reprise de catalogues et de stocks d’éditeurs, en particulier avec Hobo Diffusion. Vingt-quatre maisons sont déjà confirmées en distribution chez l’opérateur de Langres, tout en restant diffusées par Hobo. L’opération implique transfert de palettes, contrôle des r&a;férences, réintégration informatique et continuité des commandes vers les libraires.

Dans le Karnataka, un programme de « bibliothèque humaine » consacré à la santé mentale pourrait être étendu après une première phase menée entre 2025 et 2026. Le dispositif forme des personnes concernées par des troubles psychiques à raconter leur parcours devant des « lecteurs ». Au total, 279 volontaires ont été préparés et 2218 participants ont pris part à ces échanges, conçus pour réduire les préjugés, encourager l’empathie et renforcer l’écoute locale.

L’écrivaine iranienne Shahrnush Parsipur est morte le 3 juillet 2026, à 80 ans. Née à Téhéran, installée aux États-Unis depuis 1994, elle laisse une œuvre marquée par la condition des femmes en Iran, dont Femmes sans hommes et Touba and the Meaning of Night. Plusieurs fois emprisonnée, censurée dans son pays, elle avait vu Femmes sans hommes adapté au cinéma par Shirin Neshat en 2009, après une circulation longtemps entravée par les interdictions.

Flammarion lancera le 16 septembre 2026 une collection de poche consacrée aux enquêtes, témoignages et récits du réel. Dirigée par Pauline Kipfer, « Au grand jour » accueillera des textes liés à l’actualité et aux enjeux de société, dont certains seront repris, actualisés ou augmentés. Dix titres sont annoncés d’ici la fin de 2026, avant un rythme prévu de vingt à trente publications par an, avec une ouverture à terme à d’autres catalogues éditoriaux.

Lefebvre Dalloz Compétences déploie trois outils destinés à la formation professionnelle : l’assistant d’IA juridique GenIA-L, la plateforme Skilia et une offre de coaching conçue avec Yuzu. Intégré à plus de 700 formations, l’assistant permet d’interroger les fonds documentaires du groupe et d’analyser des documents. Skilia rassemble plus de 400 modules courts, tandis que le coaching cible les compétences comportementales, évaluées en situation.

Anouk Ricard figure dans la sélection 2026 des Harvey Awards avec Animan, paru en 2022 aux éditions Exemplaire et traduit par Montana Kane pour Drawn & Quarterly. L’album concourt dans la catégorie du meilleur titre international. Les lauréats seront annoncés le 9 octobre 2026 lors de la New York Comic Con, où seront aussi distingués des ouvrages, mangas, créations numériques et adaptations issues de la bande dessinée et des comics internationaux.