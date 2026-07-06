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Bibliothèque de Medog

Dans le comté de Medog, au Tibet, la Lotus Book House relie depuis 2023 son fonds local aux ressources numériques du réseau de Foshan, dans le Guangdong. La bibliothèque, qui réunit plus de 10 000 ouvrages, permet aux usagers d’entrer, d’emprunter, de restituer un livre, de prolonger un prêt ou de consulter le catalogue depuis leur smartphone. Elle donne aussi accès, à plusieurs milliers de kilomètres, aux services numériques de ce réseau. L’équipement répond à l’isolement historique de ce territoire longtemps privé d’accès routier.

Lam Wing-kee

Le libraire hongkongais Lam Wing-kee est mort le 2 juillet à Taipei, à l’âge de 70 ans, après avoir été hospitalisé à la suite de la réapparition d’un cancer. Ancien gérant de Causeway Bay Books, il avait été détenu en Chine après la disparition, en 2015, de cinq personnes liées à cette enseigne connue pour vendre des livres politiques indisponibles sur le continent. Installé à Taïwan, il y avait ouvert une nouvelle librairie consacrée notamment à l’histoire et aux ouvrages censurés par Pékin.

Facture électronique

À compter du 1er septembre, les entreprises assujetties à la TVA devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. Pour les petites structures, l’obligation d’émission et la transmission de données de transaction interviendront un an plus tard. Dans les échanges entre entreprises établies en France, ces factures devront être structurées et transiter par une plateforme agréée. OPlibris et Dilicom plaident pour une intégration aux outils des maisons d’édition, afin qu’elles conservent la maîtrise de leurs données.

Rouleau d’Herculanum

Le Vesuvius Challenge annonce avoir déchiffré intégralement PHerc. 1667, un rouleau grec carbonisé lors de l’éruption du Vésuve en 79. Sans ouvrir l’objet, les chercheurs ont combiné microtomographie aux rayons X, reconstruction 3D et apprentissage automatique pour dérouler virtuellement près de 1,4 mètre de surface écrite. Environ 22 colonnes ont été transcrites et relues par des papyrologues, deux millénaires après l’ensevelissement de la bibliothèque d’Herculanum.

Copyright Office américain

La Cour suprême américaine a refusé de suspendre l’ordonnance qui empêche provisoirement l’administration Trump d’écarter Shira Perlmutter, directrice de l’U.S. Copyright Office. Cette décision du 30 juin maintient la responsable à son poste pendant l’examen du recours sur le fond, sans trancher le litige. L’affaire intervient alors que son institution joue un rôle central dans les débats sur l’utilisation d’œuvres protégées pour entraîner les IA génératives.

Stck

Créée à New York en 2021, Stck propose aux éditeurs et aux auteurs autoédités une infrastructure de vente directe, conçue comme une alternative aux grandes places de marché. La plateforme permet de commercialiser livres imprimés, numériques et audio, ainsi que des chapitres ou bandes dessinées à l’unité. Elle promet aux utilisateurs de conserver leur vitrine, leur nom de domaine et les données de leur audience, au lieu de les céder à un intermédiaire.

Passeport manga à Shirakawa

À Shirakawa, dans la préfecture japonaise de Fukushima, près de 4 000 exemplaires d’un Comic Passport seront distribués à partir de la mi-juillet aux élèves des écoles primaires et collèges. Réalisé avec l’éditeur Shogakukan, le livret de 128 pages rassemble cinq extraits de mangas, des recommandations et des défis à accomplir dans les quatre bibliothèques du réseau municipal. L’opération vise à renouer avec un jeune public moins présent dans ces lieux de lecture.