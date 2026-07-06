Lam Wing-kee, le libraire pourchassé par la Chine, est mort à Taiwan
Lam Wing-kee, ancien gérant de Causeway Bay Books à Hong Kong, est mort le 2 juillet à Taipei, à 70 ans. Après sa détention en Chine en 2015, il avait reconstruit dans la capitale taïwanaise une librairie vouée aux livres politiques, à l’histoire et à la circulation d’ouvrages censurés sur le continent.
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