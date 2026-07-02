Les coûts de rénovation du site François-Mitterrand de la BnF estimés à 527,6 millions €
Rapporteur spécial des crédits de la mission « Médias, livres et audiovisuel », le sénateur Jean-Raymond Hugonet (Essonne, Les Républicains) s'est penché sur la politique immobilière de la Bibliothèque nationale de France. Il relève, une nouvelle fois, le « mur d'investissement » que constitue la rénovation du site François Mitterrand, mais s'interroge également sur l'avenir du site de l'Arsenal, dans le 4e arrondissement parisien.