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BnF, un sacré coup

Le chantier de rénovation du site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France est évalué à 527,6 millions d’euros. Un rapport parlementaire alerte sur l’état critique des équipements : 55 % sont déjà jugés critiques ou très critiques. Sans programmation budgétaire pluriannuelle, la continuité d’activité pourrait être compromise à partir de 2029. Le document souligne aussi les besoins de stockage liés au dépôt légal, appelant à accélérer le dépôt numérique.

Auteurs jeunesse et IA

Des écrivains et illustrateurs britanniques pour la jeunesse lancent la campagne « We Are Better Than This » afin de dénoncer l’utilisation non autorisée de leurs œuvres par l’intelligence artificielle générative. Soutenue par plusieurs organisations professionnelles, l’initiative vise aussi la multiplication de contenus automatisés destinés aux enfants. Dans un débat britannique tendu sur le droit d’auteur, ses promoteurs réclament transparence, consentement et juste rémunération des créateurs.

Neil Gaiman en Nouvelle-Zélande

Une cour d’appel fédérale américaine a confirmé le renvoi en Nouvelle-Zélande d’une plainte civile visant Neil Gaiman et son ex-épouse Amanda Palmer. La plaignante, Scarlett Pavlovich, accuse l’écrivain de viol, de coercition et de traite d’êtres humains pour des faits présumés commis en 2022. Les juges considèrent la Nouvelle-Zélande, lieu supposé des faits, comme le forum le plus approprié. Neil Gaiman conteste les accusations. La procédure américaine est donc close à ce stade.

Claire Norton : L'été dans les pages

Tout l’été, une série de podcasts revient sur les huit romans de Claire Norton, d’En ton âme et conscience aux Enracinés, dont le premier tome paraîtra le 13 août. Chaque épisode accompagne l’autrice dans la relecture d’une œuvre et des thèmes qui traversent son parcours : culpabilité, emprise, transmission, pardon, mémoire familiale et attachement aux lieux. Le rendez-vous met en lumière une écriture centrée sur les fractures intimes et les chemins de réparation.

Les sélections du Prix Apollinaire

Le Prix Apollinaire 2026 a dévoilé ses sélections finales : cinq recueils concourent pour le prix principal et quatre pour le Prix Apollinaire Découverte. Claudine Bohi, Guillaume Decourt, Julie Delaloye, Benoît Reiss et Laurence Vielle figurent notamment parmi les poètes retenus. Les prix seront remis le 2 novembre aux Deux Magots, à Paris, avec le soutien de Catherine Mathivat et la participation du Printemps des Poètes. Jean-Pierre Siméon préside le Prix Apollinaire.

J.K. Rowling et Camilla

La reine Camilla a reçu J.K. Rowling le 30 juin au palais de Holyroodhouse, à Édimbourg, lors d’un échange consacré à la lecture des jeunes. Publiée le dernier jour du Mois des fiertés, la rencontre a déclenché une vague de réactions en ligne, en raison des positions de l’autrice sur les droits des personnes transgenres. Le palais a mis en avant la promotion de la lecture-plaisir, sans annoncer de programme commun ni commenter la controverse qui entoure l’autrice.

Les Héros du Louvre

Élie Chouraqui porte au cinéma sa série de bandes dessinées Le héros du Louvre, réalisée avec Letizia Depedri. Intitulé Les Héros du Louvre, le long métrage retrace l’histoire de Babi Maklouf, grand-père du cinéaste et gardien du musée, impliqué dans l’évacuation des collections pendant la Seconde Guerre mondiale. Le tournage a reçu le soutien du Louvre. Kad Merad, Marie Gillain et Fantine Guyot figurent au casting. Sortie en salles le 9 septembre.