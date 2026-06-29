Plagiat ? Étienne Klein reconnaît “une faute”, pas un manquement
Dans un entretien, Étienne Klein formule une reconnaissance explicite depuis le retrait de son doctorat en philosophie des sciences : il admet une faute dans l’appropriation de formulations d’autrui, tout en refusant d’y voir un manquement à l’intégrité scientifique. Cette distinction intervient après la décision de l’Université Paris Cité et l’arrêt annoncé de La Conversation scientifique sur France Culture.
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