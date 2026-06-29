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Portée par un triplé d’Ousmane Dembélé, l’équipe de France a battu la Norvège 4-1 à Foxborough et terminé en tête du groupe I. Les Bleus ont marqué trois fois en 32 minutes, mais les Norvégiens ont réduit l’écart, obtenu un penalty après la pause et fait vaciller la défense française. Mike Maignan a repoussé la tentative de Strand Larsen avant le but final de Désiré Doué. Ce succès les envoie en seizièmes de finale contre la Suède.

Étienne Klein admet avoir commis une faute en reprenant sans les signaler des formulations d’autrui, tout en distinguant cet aveu d’un manquement à l’intégrité scientifique. L’ancien doctorant affirme n’avoir ni falsifié des résultats ni diffusé d’erreurs. Après le retrait de son doctorat par l’Université Paris Cité, il explique ces emprunts par sa méthode de travail et par l’urgence de certains livres.

Un manuscrit du commentaire de la Torah attribué au Rashbam a été identifié dans la collection Gintsburg de la Bibliothèque d’État de Russie, à Moscou. Longtemps classé comme un texte de Rachi, il correspond au « Manuscript No. 103 », perdu depuis des décennies. Ce document avait servi de source principale à la première édition imprimée du commentaire, publiée en 1881. La redécouverte intéresse les historiens du livre hébraïque.

À Patna, la Khuda Bakhsh Oriental Public Library conserve un Coran du IXe siècle copié sur peau de cerf. Cette pièce, parmi les plus anciennes de ses réserves, rappelle les techniques de fabrication du livre islamique avant la diffusion du papier. Elle appartient à un fonds d’environ 21 000 manuscrits, en plusieurs langues d’Asie et du Moyen-Orient, dont une partie est désormais numérisée pour protéger les originaux.

Le Massachusetts a adopté en première étape un projet de loi pour limiter les retraits d’ouvrages dans les bibliothèques publiques et scolaires. Les collections contestées resteraient accessibles durant l’examen des dossiers, confié à des commissions locales. Le texte impose des critères professionnels pour les décisions et protège les bibliothécaires contre d’éventuelles sanctions liées à leurs choix documentaires.

En Chine, plus de 1 200 auteurs de fiction en ligne appellent à mieux combattre les copies automatisées et les réécritures assistées par intelligence artificielle. Ils alertent sur des textes capables de reprendre intrigues, personnages ou structures narratives tout en échappant aux outils de détection. Les plateformes sont pressées d’améliorer les signalements, les contrôles et les sanctions pour protéger les œuvres.

Une étude menée sur six exemplaires de la première édition d’Ulysses, publiée à Paris en 1922, éclaire le bleu de sa couverture. James Joyce souhaitait une teinte évoquant la Grèce et l’Odyssée. Les analyses non invasives révèlent un mélange de bleu de Prusse et d’outremer, dont les variations visibles aujourd’hui s’expliquent par le vieillissement, la lumière et les conditions de conservation des volumes.

En 1955, Ford a demandé à la poétesse américaine Marianne Moore de proposer un nom pour une nouvelle gamme de voitures. Ses suggestions, dont Utopian Turtletop, n’ont pas convaincu le constructeur, qui a finalement choisi Edsel. La correspondance, publiée en 1958, témoigne d’une rencontre singulière entre l’invention littéraire et les attentes du marketing automobile. Aucune proposition ne fut retenue.